È ATTERRATA NEL DESERTO DELLO UTAH LA CAPSULA DELLA SONDA "OSIRIS-REX" DELLA NASA, CHE HA RECUPERATO ALCUNI FRAMMENTI DELL'ASTEROIDE "BENNU" - LA MISSIONE, INIZIATA SETTE ANNI FA, AVEVA L'OBIETTIVO DI PRELEVARE PER LA PRIMA VOLTA CAMPIONI DEL CORPO CELESTE CHE POTREBBE MINACCIARE LA TERRA: LA SONDA HA "GRATTATO" LA SUPERFICE DELL'ASTEROIDE E HA RECUPERATO 255 GRAMMI DI MATERIALE - IL "VIAGGIO" DELLA NAVICELLA AVEVA ANCHE LO SCOPO DI STUDIARE COME SI È FORMATA LA VITA SULLA TERRA ("BENNU" CONTIENE ACQUA, SOSTANZE ORGANICHE E METALLI) - C'E' ANCHE UN PO' DI ITALIA NELLA MISSIONE...

1. L'ASTEROIDE DELL'ARMAGEDDON

Estratto dell'articolo di Antonio Lo Campo per “la Stampa”

È raggiante Maurizio Pajola, uno degli astrofisici italiani dell'Inaf coinvolti nella missione Osiris-Rex. Che ieri ha concluso con successo la sua missione di 7 anni nel cosmo: «È un'emozione enorme, dopo anni di lavoro i campioni sono a casa». L'impatto della capsula spaziale è avvenuto puntuale, sulle lande desolate dello Utah. […]

La navicella spaziale ha effettuato il suo viaggio cosmico di 7 miliardi di chilometri, ha avvicinato un asteroide, gli ha "rubato" alcuni frammenti, poi ha concluso un rendez-vous con un altro asteroide, e ora è rientrata, come previsto, sulla Terra. Alle 16 e 53, ora italiana, la capsula sganciata dalla sonda Osiris-Rex della Nasa, è atterrata con all'interno conservato e i primi frammenti di un asteroide riportati a terra da un veicolo spaziale. Un viaggio guidato da una bussola stellare made in Italy «L'ingresso in atmosfera è stato impeccabile – conferma Pajola –. Tutto è stato perfetto. Pochi giorni fa pioveva nel deserto-base e questo ha reso il terreno persino più morbido. La capsula è stata subito dichiarata "safe", quindi in buone condizioni».

Giusto una pausa, da parte di tecnici e scienziati, prima di recuperare la capsula ancora avvolta dalle particelle tossiche causate dall'attraversamento atmosferico, e poi il recupero, e il trasferimento in un laboratorio specializzato a Houston, nel Texas. […] sono solo 255 grammi ma, secondo gli astronomi, preziosissimi. È il primo, vero campione di asteroide, intatto, che finisce nelle mani degli astronomi.

E tra loro, anche astrofisici italiani dell'Inaf, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Nel team scientifico della missione, oltre al più giovane Pajola, vi sono altri due esperti astrofisici italiani: Elisabetta Dotto, […], e John Robert Brucato, […]

La navicella, è stata guidata anche per il suo viaggio di ritorno di 2,3 miliardi di chilometri, da un sensore stellare, in pratica una "bussola cosmica" che l'ha indirizzata fino alla prevista manovra automatica di rientro. È un sofisticato apparato realizzato da Leonardo, a Campi Bisenzio (Firenze), […]

La sonda Osiris-Rex, (costata 800 milioni di dollari) era stata lanciata da Cape Canaveral con un razzo Atlas V l'8 settembre 2016. Una volta raggiunto il suo obiettivo, ha recuperato i frammenti dell'asteroide "Bennu", e il 20 ottobre 2020 aveva "grattato" con un piccolo braccio meccanico i frammenti del corpo celeste.

"Bennu" ha un diametro di 560 metri, ed è di tipo "carbonaceo": la sua orbita lo porta ad avvicinarsi alla Terra ogni sei anni. Ed è quindi considerato tra quegli asteroidi che, potenzialmente, possono rappresentare un pericolo per il nostro pianeta, anche se le probabilità di impatto sono molto basse: si calcola un (possibile) impatto con la Terra nel 2182. È continuamente monitorato, e lo studio sulle sue caratteristiche e consistenza potrà servire (anche) per una possibile missione come quella di "Dart", che ha dimostrato che deviando anche di poco la traiettoria dell'asteroide, è possibile scampare al pericolo. […]

2. LA CICOGNA DELLA NASA PORTA SULLA TERRA I MATTONI DELLA VITA

Estratto dell'articolo di Matteo Marini per “la Repubblica”

La capsula “extraterrestre”, giunta dallo spazio profondo con il segreto di come si è formata la vita sulla Terra, è atterrata nel deserto americano, come nella migliore tradizione delle sceneggiature hollywoodiane. […] «Gli asteroidi hanno formato la Terra e i pianeti - spiega Maurizio Pajola, planetologo dell’Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf), Osservatorio di Padova quelli rimasti là fuori sono come gli avanzi di questo banchetto primordiale. Quelli come Bennu contengono composti del carbonio, non la vita, ma i mattoni che potrebbero aver permesso la sua nascita».

Lo scrigno sigillato, a prova di contaminazione, sarà aperto la prossima settimana per squadernare un libro la cui decifrazione richiederà anni. I primi capitoli saranno letti dal team italiano di cui fa parte Pajola, che misurerà la dimensione dei campioni. Di Bennu si sa già parecchio. Alto quanto un grattacielo, con una forma a “doppio diamante”, il più piccolo corpo celeste attorno al quale una navicella abbia mai orbitato.

Osiris-Rex ha già scandagliato la sua superficie con i suoi strumenti trovando quello che si cercava: tracce di acqua, materiale organico. Ingredienti della vita. Dobbiamo dire grazie anche ad asteroidi come Bennu per averli portati sulla Terra? Pare di sì: «Qui abbiamo laboratori che possono studiare ogni granello, spezzettarlo, vaporizzarlo, analizzare in ogni singola molecola - sottolinea il planetologo - ecco il senso dell’investimento per portarli qui». Qualche grammo arriverà in futuro forse anche in Italia, attraverso l’Inaf e i bandi a cui parteciperanno i ricercatori.

[…] Bennu non è un oggetto compatto ma una massa scura e incoerente. E questo ha implicazioni sull’altro obiettivo della missione: il contributo alla difesa planetaria. «C’è un collegamento con la missione Dart della Nasa sull’asteroide Dimorphos, di roccia più dura, e deviato la sua orbita - fa presente Pajola - oggetti come Bennu sono più penetrabili, potrebbero inglobare il proiettile e i sistemi di difesa potrebbero non essere efficaci. Per questo dobbiamo studiarli».

La sonda, guidata dallo star tracker, bussola stellare costruita da Leonardo, già punta un alt ro asteroide potenzialmente pericoloso. Apophis, 300 metri di diametro, sembrò che potesse impattare la Terra nel 2029 o nel 2036. Eventualità poi scongiurate ma, assieme a Bennu, resta uno degli osservati speciali[…]

