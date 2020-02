IN ATTESA DELLA CURA, SI EPURA! - IL CAOS DEL CORONAVIRUS OFFRE AI VERTICI DEL PARTITO COMUNISTA CINESE UN PRETESTO PER RIMUOVERE 400 FUNZIONARI LOCALI: “GESTIONE INSODDISFACENTE DELLA CRISI” - L'EMERGENZA DELL’EPIDEMIA HA RESO PARTICOLARMENTE POPOLARE IN CINA UN VIDEOGAME CHE SIMULA LA DIFFUSIONE DI VIRUS LETALI…

Da “Libero quotidiano”

Politburo cinese

La scure del Partito comunista cinese si abbatte sui funzionari locali colpevoli «di gravi lacune» e «di gestione insoddisfacente» della crisi del coronavirus: secondo i media locali, sono oltre 400 i funzionari di diverso livello a essere stati sanzionati a vario titolo. Le misure sono state adottate a seguito delle indicazioni emerse dalla riunione del 25 gennaio del Comitato permanente del Politburo, con a capo il presidente Xi Jinping.

Ieri Xi Jinping ha parlato di «guerra di popolo» contro il morbo: «L'intero Paese ha risposto con tutta la sua forza per rispondere con le più complessive e rigide misure di prevenzione e controllo, intraprendendo una guerra di popolo per la prevenzione e il controllo dell' epidemia». Intanto l'emergenza coronavirus ha reso particolarmente popolare in Cina un videogame che simula la diffusione di virus letali.

xi jinping

Si chiama Plague Inc., è stato creato ormai otto anni fa, ma solo negli ultimi due mesi ha raggiunto il suo record di download, arrivando a essere l' app a pagamento più scaricata per iPhone. Il gioco consiste nel tentare di infettare il mondo intero con un virus letale. I giocatori devono essere in grado di creare il proprio virus, modificarlo per renderlo quanto più resistente e letale possibile, diffonderlo e diffondere con esso anche notizie false per screditare gli scienziati che cercano un vaccino, o una cura.