AU REVOIR, PARIS! - PARIGI RISCHIA DI DIVENTARE UNA CITTÀ FANTASMA: CIRCA 45MILA PERSONE HANNO LASCIATO LA CAPITALE FRANCESE NEGLI ULTIMI 3 ANNI E LA POPOLAZIONE RISCHIA DI SCENDERE SOTTO LA SOGLIA DEI 2 MILIONI ENTRO IL 2050 (MENO CHE A FINE '800) - IL MOTIVO PRINCIPALE? IL COSTO DELLA VITA CHE È DIVENTATO INSOSTENIBILE PER MOLTI, UN FENOMENO CHE RIGUARDA MOLTE GRANDI CITTÀ IN TUTTO IL MONDO, MA ANCHE...

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

PARIGI

[…] Parigi perde abitanti, come conferma l’ultimo rapporto dell’Insee (l’equivalente francese dell’Istat): rispetto al precedente censimento del 2021 gli abitanti in meno sono 45 mila 500, per arrivare a un totale di due milioni e 87 mila persone. La capitale francese continua ad attrarre giovani dall’estero e dal resto della Francia, ma i nuovi arrivi non riescono a compensare l’esodo di chi, in molti casi, non riesce più a sostenere uno stile di vita estremamente costoso, in particolare quanto all’alloggio. È un fenomeno che riguarda molte grandi città in tutto il mondo, anche Milano.

[…] Tra le tante fratture della società francese, negli ultimi anni si è approfondita quella tra Parigi e la provincia, […] Parigi ha fama di essere unica, un mondo a parte rispetto alla Francia. Qui si vota diversamente che altrove (Marine Le Pen prende pochi voti) e cambia persino il modo di andare al cinema: certi film che nel resto del Paese hanno un successo clamoroso — per esempio la commedia per famiglie «Un p’tit truc en plus» — a Parigi è stata distribuita in pochissime sale, mentre il 60% dei film in lingua originale di tutta la Francia sono proiettati a Parigi.

La «ville lumière» è la città degli iper-diplomati e degli alti redditi, ma se continua così nel 2050 passerà sotto la soglia dei due milioni di abitanti, meno che a fine Ottocento. […]