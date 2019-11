AUGELLO IN LIBERA USCITA - IN BRASILE UN UOMO SCENDE DALL’AUTO COMPLETAMENTE NUDO, INIZIA A INSEGUIRE UNA DONNA IN STRADA E POI L’AGGREDISCE: LA SCENA CHOC RIPRESA DELLE TELECAMERE - LA POVERINA SI E’ MESSA A CORRERE, GRIDANDO AIUTO E… - VIDEO

Biagio Chiariello per https://www.fanpage.it

BRASILE - UN UOMO SCENDE NUDO DALLA MACCHINA E INSEGUE UNA DONNA

Un uomo nudo insegue una donna per strada prima di afferrarla per la vita. L’agghiacciante filmato arriva da Buzios, una località balneare nelle regioni lacustri di Rio de Janeiro, in Brasile. La donna, che non può essere identificata, stava camminando da sola vicino a casa sua sotto la pioggia intorno alle 7.25 di martedì quando è stata attaccata.

Il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona mostra come l'aggressore si sia avvicinato alle spalle della vittima in macchina prima di accostarsi e poi uscire fuori veicolo completamente nudo. La donna non si accorge della presenza alle sue spalle. Quindi, dopo una breve occhiata alle spalle come se controllasse che nessuno stesse arrivando, il sospetto improvvisamente si mette a correre in direzione della vittima. A quel punto la coppia scompare dalle visuale e le telecamere di sicurezza non registrano i momento in cui l'aggressore la raggiunge. La vittima ha affermato di essersi messa a correre, gridando ‘aiuto' mentre il pervertito la inseguiva.

Secondo gli investigatori, l'avrebbe afferrata per la vita, ma è riuscita a sfuggire alle sue grinfie e scrollarselo di dosso. Pochi istanti dopo l'uomo riappare di nuovo sulla sua Ford Ka color argento. La polizia ha immediatamente lanciato una caccia all'uomo e l'uomo è stato arrestato nel giro di poche ore. È stato accusato di aggressione sessuale in attesa di ulteriori indagini.

