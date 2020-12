AURELIONE FACCIA AL MURO, ANZI AL MURALES - A NAPOLI S’ACCENDE LA POLEMICA PER IL SUPER MURALE DI 300 METRI CON TUTTI I VOLTI DELLA STORIA DEL CALCIO NAPOLI - SONO 130 I PERSONAGGI RAFFIGURATI: DA CARECA A SIVORI, DA CAVANI A HAMSIK FINO A MARADONA. E C’È IL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS - MA NON C’È FERLAINO, IL PRESIDENTE DEGLI SCUDETTI E DELLE COPPE - SARÀ IL REGALO DI DE LUCA A DE LAURENTIIS CHE LO HA SOSTENUTO ALLE REGIONALI? AH, SAPERLO…

Carlo Tarallo per Dagospia

NAPOLI - IL MURALE NELLA STAZIONE MOSTRA DELLA FERROVIA CUMANA - DIEGO ARMANDO MARADONA

La stazione “Mostra” della Ferrovia Cumana, quella che si trova a due passi dallo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta a Napoli, cambia nome: si chiamerà “Mostra-Stadio Maradona”. L’Eav, società della Regione Campania che gestisce la ferrovia, aveva già progettato mesi fa un nuovo murale di ben 300 metri di lunghezza, con tutti i volti noti della storia del Calcio Napoli, da Vojak ai giorni nostri. Sono 130 i personaggi raffigurati: calciatori come Bagni, Vinicio, Krol, Careca, Alemao, Carnevale, Sivori, Canè, Cavani, Hamsik ma Koulibaly; gli allenatori più noti, tra cui Bianchi, Bigon, Mazzarri, Sarri, Ancelotti, Gattuso. E c’è il presidente Aurelio De Laurentiis.

NAPOLI - IL MURALE NELLA STAZIONE MOSTRA DELLA FERROVIA CUMANA - INSIGNE

L’unico presidente della lunga storia del Napoli a essere ritratto. Corrado Ferlaino, il presidente che portò Maradona a Napoli, il patron degli scudetti e della Coppa Uefa, a quanto apprende Dagospia, non c’è. Dimenticato, trascurato. Oscurato. Censurato. Perché? Non si sa.

NAPOLI - IL MURALE NELLA STAZIONE MOSTRA DELLA FERROVIA CUMANA - HAMSIK

Quello che si sa è che da quando questa mattina Repubblica ha pubblicato l’immagine di De Laurentiis dipinta su quella parete, i tifosi del Napoli si sono scatenati. De Laurentiis non ha mai risparmiato frecciate all’epoca di Maradona: “Che cazzo avete vinto qua?” disse in un famoso sfogo in conferenza stampa. Ci si chiede a che titolo i vertici di Eav abbiano censurato l’ingegnere. Che ne pensa, oltretutto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca? Neanche questo si sa: quello che è certo è che De Luca ha goduto del sostegno di De Laurentiis in campagna elettorale. Domani alle 12, inaugurazione con De Laurentiis, De Luca e il presidente di Eav, Umberto de Gregorio. Si prevedono sonorissime contestazioni.

NAPOLI - IL MURALE NELLA STAZIONE MOSTRA DELLA FERROVIA CUMANA - CAVANI NAPOLI - IL MURALE NELLA STAZIONE MOSTRA DELLA FERROVIA CUMANA - DE LAURENTIIS