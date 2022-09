AUTODISTRUZIONE IN STREAMING – È MORTO A 28 ANNI IDAN OHAYON, 28ENNE TIKTOKER CHE DIVORAVA TONNELLATE DI CIBO DAVANTI AL TELEFONINO: UNA FOLLE MODA CHE AVEVA ATTIRATO L’ATTENZIONE DI 140MILA FOLLOWER, CHE SI DIVERTIVANO A GUARDARLO MANGIARE – LA FAMIGLIA NON HA RIVELATO LE CAUSE DEL DECESSO, MA IL RAGAZZO ERA OBESO – UN CASO CHE RICORDA LA VICENDA DI YOUTUBO ANCHE IO, DECEDUTO A 42 ANNI DOPO UN… VIDEO

Valerio Berra per www.fanpage.it

140 mila follower su TikTok, 50 mila su Instagram e decine di video pubblicati su diverse piattaforme. Idan Ohayon era un creator israeliano noto per pubblicare video ironici sulla sua obesità. La morte è avvenuta al Barzilai Medical Center di Ashkelon ed è stata confermata dalla famiglia, anche se non state diffuse le cause del decesso.

Ohayon aveva un discreto seguito in Israele anche grazie alla sua partecipazione a The Creatoks, uno show andato in onda a inizio estate in cui diversi creator si sfidavano a colpi di contenuti video. I suoi ultimi post si stanno riempiendo di commenti lasciati da fan e amici: “Ti conosco da quando hai cominciato con la rete, mi mancherai caro amico”.

I video di Ohayon sono rimasti tutti su TikTok. In molti si vede il creator mangiare grandi quantità di cibo davanti al suo smartphone o giocare con il suo aspetto fisico. I contenuti sono molto simili a quelli pubblicati da Nikocado Avocado, nickname di Nicholas Perry. Originario degli Stati Uniti, Perry è diventato virale per i suoi mukbang, lunghi video in cui divora senza sosta tavole imbandite con qualsiasi tipo di cibo. Su TikTok sono note le clip che mostrano come si è trasformato il suo corpo nel corso degli anni continuando a portare sul web questo genere di contenuti.

Il caso YouTubo Anche Io

Ma la storia di Idan Ohayon è vicina anche a una vicenda italiana. Noto al web come YouTubo Anche Io, Omar Palermo era uno youtuber con un canale da 500 mila iscritti. Anche lui è diventato famoso in rete pubblicando video in cui lentamente divorare quantità di cibo decisamente superiori alle dosi consigliate. Dopo aver raggiunto un discreto successo, dovuto anche ai suoi modi gentili e pacati, Palermo aveva smesso di pubblicare video suoi social. È morto lo scorso agosto, a 42 anni.

