7 ott 2022 16:06

AUTOPSIA DI UN REGIME – SECONDO IL RIDICOLO REFERTO MEDICO DIFFUSO DAL REGIME IRANIANO MAHSA AMINI È MORTA DI MALATTIA E NON PER LE MANGANELLATE IN TESTA RICEVUTE IN CARCERE – LA RAGAZZA ERA STATA ARRESTATA DALLA “POLIZIA MORALE” IRANIANA PERCHÉ NON PORTAVA CORRETTAMENTE IL VELO – SECONDO I MEDICI LEGALI LA MORTE SAREBBE LEGATA A “UN INTERVENTO CHIRURGICO PER UN TUMORE AL CERVELLO SUBITO ALL'ETÀ DI 8 ANNI”