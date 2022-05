“LA OSPITAI PERCHÉ AVEVA PAURA DI ANDARE IN ALBERGO PER IL COVID” - IL CARDINAL ANGELO BECCIU CONFERMA LA VISITA DI CECILIA MAROGNA NEL SUO APPARTAMENTO DEL PALAZZO DEL SANT’UFFIZIO: “ALLA SERA VENNE DA ME, DOVEVAMO PARLARE. SI FECE TARDI. QUANDO STAVA USCENDO LE SUORE CHE MI ASSISTONO IN CASA MI DISSERO: 'LA SIGNORA HA PAURA D'ANDARE IN ALBERGO PERCHÉ C'È IL COVID. POSSIAMO ALLOGGIARLA NOI?' IO DISSI DI SÌ. L'HO RITROVATA LA MATTINA DOPO A COLAZIONE E POI…”