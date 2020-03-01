AVANTI UN ALTRO - POSITIVO AL CORONAVIRUS ANCHE NICOLA PORRO, CONDUTTORE DI "QUARTA REPUBBLICA" - PER QUESTO MOTIVO LA TRASMISSIONE QUESTA SERA SU RETE 4 NON ANDRÀ IN ONDA...

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nicola porro nicola porro

Da https://www.adnkronos.com/

 

A quanto apprende l'Adnkronos Nicola Porro, conduttore di "Quarta Repubblica", è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Per questo motivo la trasmissione questa sera su Rete 4 non andrà in onda.

 

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