22 apr 2021 19:50

AVERE FEDEZ NELLA MANICURE – A CASA FERRAGNEZ NON SI FA NULLA CHE NON PORTI PROFITTO: DOPO ESSERE STATO PERCULATO DAGLI HATER PER LE UNGHIE DIPINTE, IL RAPPER LANCIA LA SUA LINEA DI SMALTI SEMIPERMANENTI – IL SITO CHE LI VENDE VA IN CRASH PER DUE MINUTI PER I TROPPI ACCESSI, MA A FAR IMPAZZIRE I FAN È LO SPOT DEMENZIALE STILE ANNI ’90… - VIDEO