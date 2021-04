AVESSIMO TUTTI AMICHE COSI'! - UN UOMO D'AFFARI AMERICANO E' STATO ARRESTATO A DUBAI PER ATTI OSCENI - CON 20 AMICHE SI ERA RIFUGIATO NEGLI EMIRATI IN CERCA DI CONTATTO UMANO MA LE RAGAZZE SI SONO FATTE FOTOGRAFARE NUDE SUL BALCONE DI UN PALAZZO - "NIENTE DI ORGANIZZATO" ASSICURA LUI, "VOLEVANO SOLO FARSI UNA FOTO CON LO SFONDO DEI GRATTACIELI" - PECCATO CHE UN VICINO LI HA RIPRESI E IL VIDEO E' DIVENTATO VIRALE

Dagotraduzione da The Sun

Vitaliy Grechin e le ragazze ucraine a Dubai

Lui si chiama Vitaliy Grechin, ha 41 anni, è un uomo d'affari statunitense di origini ucraine ed è stato arrestato a Dubai dopo un video virale che lo ritraeva sul balcone di un palazzo insieme a 20 ragazze nude. Le ragazze, per la maggior parte ucraine, sono invece state espulse e hanno il divieto di tornare nel paese per 5 anni.

Grechin, che nel frattempo è risultato positivo al Covid ed è quindi detenuto in una struttura sanitaria, ha provato a scusarsi per l'oltraggio perpretato ai danni del popolo musulmano: «È successo tutto in un minuto. Una ragazza ha detto: 'Vado a farmi una foto", e le altre dietro, 'Anche io', 'anche io'».

Vitaliy Grechin e le ragazze ucraine a Dubai

«Non avrei mai dovuto permettere che succedesse, ma le ragazze credevano di trovarsi in una proprietà privata, a porte chiuse. Anche se sono andate sul balcone per 15 secondi, era comunque un luogo riservato. Non volevamo disturbare o creare scompiglio».

Il fatto. Per sfuggire alla noia del lockdown, Greichin ha pagato il viaggio a 20 «amiche» che lo hanno accompagnato a Dubai. Costo: 10.000 dollari circa. Racconta l'uomo: «eravamo in piscina, a casa di un amico. A fine giornata le ragazze volevano cambiarsi così siamo andati nel suo appartamento. Le ragazze si sono volute fare quella foto sul balcone, ma il vicino ha girato un video e lo ha messo in rete, lasciando intendere che fossero modelle o prostitute». E ancora: «Non volevamo offendere nessuno. In qualsiasi altra parte del mondo sarebbe considerato normale. Non stavamo scalando una moschea nudi».

