AVETE AGGIORNATO L’iPHONE? CONVIENE FARLO? TUTTE LE NOVITÀ, LE DOMANDE E LE RISPOSTE SU IOS 16 - IL NUOVO SISTEMA OPERATIVO DI APPLE CAMBIA (MA NON STRAVOLGE) LA GRAFICA DEL MELAFONINO - PER LA PRIMA VOLTA SI POTRANNO INSERIRE I WIDGET (SCORCIATOIE DIGITALI) ANCHE NELLA SCHERMATA DI BLOCCO - TORNA L’INDICATORE DELLA PERCENTUALE DI BATTERIA E VIENE INTRODOTTA LA POSSIBILITÀ DI RITIRARE LE MAIL GIÀ INVIATE - DA OGGI SI POTRÀ... - VIDEO

Antonio Dini per www.repubblica.it

Da lunedì 12 settembre è disponibile la versione definitiva di iOS 16, il sistema operativo per iPhone presentato da Apple lo scorso giugno durante la conferenza degli sviluppatori. Il sistema operativo era già disponibile in versione definitiva dal giorno prima per chi ha aderito alla beta pubblica.

Per aggiornare il dispositivo (cosa possibile solo per gli iPhone dall’XS in poi) è necessario essere collegati a una rete wifi ed è consigliabile aver effettuato prima un backup del dispositivo (che si fa così). Si vede aprire l'app Impostazioni, la sezione Generali e da qui Aggiornamento Software: il telefono cerca i nuovi aggiornamenti e fornisce la possibilità di scaricare iOS 16 che, a seconda del modello e della versione precedentemente installata, ha una dimensione compresa fra i 3 e i 5 GB.

Ma quali sono le funzioni principali del nuovo sistema operativo di Apple? Dopo che questa estate abbiamo provato a lungo la versione preliminare, vi indichiamo quelle che secondo noi sono le 6 più interessanti.

In un percorso di parziale emancipazione degli utenti iPhone che vogliano migliorare la forma fisica anche senza avere un Apple Watch, adesso non solo sarà possibile iscriversi ad Apple Fitness+ senza aver bisogno dell'orologio di Apple, ma anche chiudere gli anelli delle attività senza bisogno del servizio. Quindi, con iOS 16 è possibile utilizzare i sensori di movimento e l'accelerometro per raccogliere le informazioni relative alle attività quotidiane e calcolare (per esempio) i passi fatti e le calorie bruciate.

La app per gli SMS di Apple ha una doppia funzione: i messaggi verdi sono gli SMS tradizionali verso telefoni che non supportano iMessage, mentre quelli blu sono quelli verso altri iPhone con iMessage attivo. Una specie di WhatsApp che permette anche di fare chat di gruppo, mandare video e fotografie e avviare una chiamata audio o video con Facetime. Ù

Adesso, tra gli utenti iMessage è possibile anche fare due azioni in più: la prima è modificare i messaggi già inviati e in cui magari si è sbagliata una parola (o se n’è scritta una di troppo); la seconda è cancellare i messaggi già inviati. Ci sono alcune limitazioni: si possono fare solo fino a 5 modifiche per messaggio entro 15 minuti da quando è stato spedito e gli utenti di iOS 15 e precedenti ricevono in realtà una sequenza di messaggi con scritto Modificato su quelli nuovi. Invece, chi usa iOS 16 può vedere le versioni precedenti del messaggio modificato. Gli SMS tradizionali (i messaggi verdi) non possono essere modificati.

Apple ha introdotto una nuova schermata di blocco del telefono che ricorda i quadranti degli Apple Watch: è possibile scegliere sfondi preparati, immagini, font per l'indicazione dell'ora e della data, widget sia delle app di Apple sia di terze parti.

È una piccola rivoluzione che permette di creare molte schermate di blocco diverse per situazioni diverse e addirittura farle cambiare dinamicamente a seconda dello status scelto. Infine, è possibile avere sfondi animati come quelli astronomici (Sistema solare, Luna e Terra, che si sposta con un pallino che indica la propria posizione) oppure meteo, con animazioni per le previsioni del momento.

Adesso è cambiata la gestione delle notifiche sulla schermata di blocco, con una visualizzazione più discreta e compatta che aiuta a gestire quando ci sono molti messaggi diversi.

Apple ha costruito le fortune anche sul servizio di musica a partire da iTunes e dall'iPod. Ma l'app Musica, che offre oltre alla vendita delle canzoni e degli album soprattutto il servizio di streaming, adesso è tornata di fare qualcosa in più.

Il nuovo player riporta una funzionalità che era presente negli iPhone nel 2016: avere il player a tutto schermo nella schermata di blocco. Si può ovviamente minimizzare, ma vedere a tutto schermo la copertina del disco suonato è un effetto piacevole che aggiunge qualcosa di più all'esperienza musicale.

Apple da tempo permette di utilizzare una serie di controller per i videogame tramite Bluetooth. Ci sono quelli certificati MFI (la sigla sta per Made for iPhone), i joypad di PS5 e Xbox X e adesso arriva la compatibilità anche con i Joy-Con e Pro di Nintendo. Aumentano quindi le possibilità di sfruttare i controller presenti in casa per giocare con Apple Arcade, la soluzione in abbonamento che garantisce l'implementazione standard di una serie di funzionalità comuni.

Apple continua l’attività di potenziamento della sua assistente digitale e delle funzioni di intelligenza artificiale nei telefoni. In particolare, migliora nettamente la dettatura, si possono ottenere i sottotitoli automatici, trovare e copiare le scritte sia nelle fotografie sia nei video e inoltre selezionare automaticamente un soggetto in primo piano in una foto e trascinarlo o copiarlo in un altro messaggio.

Tra l'altro, in molte lingue (ma non ancora in italiano) è disponibile una funzione che permette, una volta aperta un’app qualsiasi, di dire "Hey Siri, a cosa serve questa app" e ricevere una breve spiegazione sulla base di quanto indicato dall'autore del software. Pratica utile se si trovano vecchie app delle quali ci si è praticamente dimenticati tutto.

Non tutte le novità di iOS 16 saranno disponibili sin dalla prima versione: Apple ha annunciato alcune particolari modalità di utilizzo che non sono ancora pronte per essere introdotte per tutti.

L'elenco è abbastanza lungo, ma queste sono le principali novità non ancora disponibili: cambierà radicalmente l'architettura dell'app Casa (il centro della domotica di Apple) e ci saranno nuove integrazioni e forme di connettività per la casa basate sullo standard Matter, la modalità di condivisione delle librerie di Foto, la possibilità di condividere le chiavi digitali di casa contenute nel wallet e l'integrazione tra Game Center e SharePlay per giocare in maniera automatica con gli amici partendo da una videochiamata FaceTime.

Infine, ancora non è stata presentata la nuova app Freeform, che permette di prendere appunti, fare diagrammi, mettere insieme documenti, testi e immagini per fare brainstorming collaborando in tempo reale con altri utenti.

