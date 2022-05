AVETE UNA AUDI AUTOMATICA? GUARDATE COSA E' SUCCESSO A QUEST'UOMO NEL REGNO UNITO: MENTRE PULIVA IL TETTO DELL'AUTO HA ACCESO IL MOTORE E L'AUTO E' SCHIZZATA ALL'INDIETRO TRAVOLGENDOLO - A FERMARE LA SUA CORSA SONO STATE DUE MACCHINE PARCHEGGIATE A POCA DISTANZA - COME HA FATTO A INVERTIRE LA MARCIA E PRENDERE VELOCITA' CON IL FRENO A MANO INSERITO E NESSUN PEDALE AZIONATO?... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Audi travolge proprietario

Nel video qui sopra si vede il momento in cui un’Audi TT fuori controllo parte in retromarcia e schiaccia il proprietario prima di schiantarsi contro due auto parcheggiate. È successo in Arnold Street, a Bolton, nel Regno Unito.

Tutto ha inizio quando l’uomo decide di pulire il tetto dell’Audi mentre chiacchiera con un vicino. Ma quando apre la portiera e accende la vettura, l’auto sfreccia all’indietro a tutta velocità. L’uomo si aggrappa cercando di fermarla, ma viene travolto. L’Audi si ferma solo quando sbatte contro due auto parcheggiate. L’uomo è a terra, ferito, e i passanti si precipitano in suo soccorso.

Un testimone ha raccontato: «Ha provato a fermare l'auto, una cosa stupida da parte sua, ma suppongo che sia stata una reazione istintiva naturale». «Voleva in qualche modo salire in macchina e azionare i freni, ma sfortunatamente è stato investito dall'auto e la portiera lato guida gli ha completamente danneggiato la testa e la faccia». L'uomo ha riportato vari tagli e contusioni ed è stato portato in ospedale da un amico.

Il filmato è stato condiviso per scoprire se altri proprietari di veicoli Audi hanno avuto problemi simili. «È impossibile per un'auto automatica invertire la marcia e guadagnare così tanto slancio senza che il guidatore abbia prima messo il piede sul freno», ha detto una fonte. «Anche il freno a mano automatico era ancora inserito. Bizzarro».

