AVETE DUE MILIONI DI EURO DA BUTTARE? ALLORA POTETE METTERE GLI OCCHI SULLA NUOVA BENTLEY MULLINER BACALAR, UNA "BARCHETTA" IN EDIZIONE LIMITATA DI CUI AL MOMENTO CI SONO SOLO 12 ESEMPLARI – LA DUE POSTI SENZA TETTUCCIO, CON UN MOTORE W12 DA 6 LITRI TSI IN GRADO DI EROGARE 690 CAVALLI, È PERSONALIZZABILE E… - VIDEO

Giulio Masperi per "www.gazzetta.it"

Due posti secchi, eleganza e dettagli artigianali. Sono i segni particolari della nuova Bentley Mulliner Bacalar, l’esclusiva Gran Turismo con due sedili costruita a mano a Crewe con la collaborazione del più antico carrozzerie del mondo, oggi parte del marchio inglese. Non una concept car, ma una barchetta in edizione limitata (per ora a 12 esemplari costruiti) interamente personalizzabile dai fortunati clienti.

IL NOME

Bacalar (il nome riprende la celebre laguna in Messico) è la prima due posti della Casa alata dal lontano 1930. Dentro l’abitacolo, curato nei minimi dettagli e realizzato a mano dagli artigiani inglesi, il lusso tipico di Casa Bentley. Mentre dietro i sedili trovano spazio due valigie realizzate ad hoc per questa vettura partendo da materiali sostenibili

DETTAGLI

Sotto il cofano motore W12 da 6 litri Tsi in grado di erogare 690 cavalli e 900 Nm di coppia massima; l’auto è costruita nella fabbrica “carbon neutral” di Crewe. Per tenere a bada tanta potenza un sistema di trazione attiva All-Wheel-Drive che ripartisce la potenza tra asse anteriore e posteriore.

Trasmissione automatica a 8 rapporti doppia frizione, telaio adattivo che sfrutta un sistema di bordo a 48 Volt per la gestione dinamica della vettura per assicurare la miglior guidabilità in ogni condizione. Per contenere il peso è stato usato un mix di alluminio leggero per le parti strutturali e fibra di carbonio per le portiere e le appendici aerodinamiche; il tutto combinato all’utilizzo della stampa in 3D - in particolare per la coda.

TAILOR MADE

Una GT esclusiva nata grazie alla sinergia stretta tra Bentley e Mulliner, l’azienda di carrozzeria la cui nascita risale al 1500 per la personalizzazione di carrozze per cavalli dal “tono” regale, oggi sempre più sinonimo del tailor-made firmato dalla Casa di Crewe. “La Bentley Mulliner Bacalar è la massima espressione di una vettura a cielo aperto, una GT di lusso, che mostra le immense capacità del team che lavora a Crewe - ha detto Adrian Hallmark, presidente e Ceo di Bentley Motors -. Non una concept car, ma una serie limitata a soli 12 esemplari con una base comune e la possibilità del singolo cliente di personalizzare l’auto per avere una vettura unica”. La personalizzazione include colorazioni ad hoc per la carrozzeria, trattamenti esterni ed temi specifici.

GLI INTERNI

Dentro l’abitacolo lusso e tecnologia convivono, con la ricca gamma di personalizzazioni che include finiture su richiesta tra materiali e colorazioni riservata, pelle pregiata e dettagli in Alcantara, al centro della consolle l’ormai famoso display rotante di Bentley “cuore” digitale della vettura, oltre al legno tipo Riverwood di 5 mila anni, lana scozzese, tessuti esclusivi creati con gli artigiani britannici.

IL DESIGN

“Bacalar è un’auto futuristica, una GT che richiama la storia di Bentley con una due posti open air; da sempre Mulliner realizza delle opere d’arte, questo è il nostro capolavoro che portiamo nel futuro - ha detto Stefan Sielaff, Responsabile del Design di Bentley -. Tra gli elementi che vogliono sottolineare la presenza su strada, enfatizzata da un frontale di forte impatto e da luci specifiche, mentre il posteriore enfatizza le linee in 3D. E poi tanti dettagli esclusivi, a partire dai sedili fatti a mano a Crewe e gli interni completamente reinventati per assicurare ancora più modernità”.

L’ORIGINE

Bacalar si ispira e deriva dal concept Exp 100 GT, presentato nel corso del 2019 per celebrare il primo secolo di storia del marchio. Una sportiva elettrica e dotata di guida autonoma (Livello 4) che sancisce la visione del futuro verso il 2035 del marchio e secondo le prime informazioni avrebbe 700 chilometri di autonomia.

Lunga 5,8 metri e larga 2,4, Exp 100 GT ha tre posti, uno anteriore per il conducente e due posteriori (che si possono modulare a piacere), e sfoggia portiere “maxi” con apertura verticale che includono anche parte del tetto in vetro, un frontale d’impatto con i grandi fanali anteriori e una calandra che non passa inosservata. Dentro l’abitacolo cruscotto e plancia minimalisti e materiali quali legno pregiato (il tipo Riverwood di 5 mila anni), lana, pelli organiche ottenute lavorando gli acini dell’uva, impiegati per soluzioni che fondano fascino e praticità.

