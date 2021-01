AVETE UN IPHONE E SIETE INCAVOLATI PERCHÉ CON LA MASCHERINA NON FUNZIONA MAI IL RICONOSCIMENTO FACCIALE PER SBLOCCARE IL CELLULARE? APPLE STA PENSANDO DI RIPORTARE IN AUGE IL CARO VECCHIO LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI, DIRETTAMENTE SULLO SCHERMO. SAREBBE UNO DEI CAMBIAMENTI PIÙ RILEVANTI DEI PROSSIMI IPHONE 13 (SE SI CHIAMERANNO COSÌ…)

DAGONEWS

Dal “Daily Mail”

touch id

Le mascherine stanno facendo incazzare di brutto gli utenti di iPhone, frustrati perché con il viso coperto non funziona il riconoscimento facciale Face ID. Per questo, secondo alcuni rumors riportati da Bloomberg, la società di Cupertino starebbe pensando di riportare in auge il caro vecchio Touch Id, cioè il lettore di impronte digitali sullo schermo, per aiutare gli utenti a sbloccare i loro smartphone senza doversi togliere la mascherina.

touch id 1

Non si tratterebbe di sostituire Face ID, ma di aggiungere il lettore di impronte per sbloccare il telefonino. Touch ID sarebbe un metodo aggiuntivo per sbloccare l'iPhone. Nel report si legge inoltre che la nuova linea di telefonini di quest’anno non avrà grandi cambiamenti, visti i forti rinnovamenti apportati con gli smartphone del 2020 (in particolare il 5g).

Uno dei cambiamenti maggiori potrebbe essere proprio l'aggiunta di un lettore di impronte digitali sullo schermo, che sarebbe offerto insieme alle attuali opzioni di Face ID e password. Apple ha introdotto per la prima volta il Touch ID nel 2013, sotto forma di un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante home dell'iPhone. Tuttavia, Apple ha iniziato ad abbandonare questa tecnologia nel 2017, con l'introduzione di Face ID su iPhone X.

