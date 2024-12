AVETE MAI VISTO UN PORNO GIRATO SU UN BUS? - SONO I VIDEO DOVE CI SONO LE TROMBATE PIU’ BIZZARRE, CON GLI ATTORI INCASTRATI TRA SPAZI ANGUSTI - IN GIAPPONE E’ UN GENERE D’ORO: LE PASSEGGERE VENGONO INSIDIATE DA VOGLIOSISSIMI BIRBANTI - BARBARA COSTA: “TRA I PORN BUS CI SONO QUELLI PIÙ ‘CRIMINOSI’ DEGLI ALTRI, OLTRE OGNI INGRESSO DELL’ETICAMENTE SCORRETTO, POICHÉ PUNTANO A FARTI CREDERE CHE LE SIGNORINE SVIATE E SCOPATE SUL BUS CI SOFFRANO, A TALI ATTENZIONI. MA È TUTTO IMPOSTATO AL BUON FINE DI FARE ECCITARE. PERCHÉ QUESTE FANCIULLE NON SOFFRONO, BENSÌ S’OFFRONO…”

Barbara Costa per Dagospia

giappone porno sul bus

Oblitera il… caz*o!!! Tanto non ti multa nessuno! E come fanno a multarti se il controllore è il più arrapato di tutti? Sta con loro, è complice loro! E qui puoi parlare al conducente: pure chi sta alla guida sa come dare e farsi dare una bella… "sterzata"!

Non fate gli gnorri, perché come me sui bus del porno ci salite pure voi, onanisticamente, certo, da guardoni, ma chi è che non ha mai sostato davanti a un video porn bus? Sono i video dove si fanno le più bizzarre pornate ma sul bus, declinate in tutti i modi e gli atti del porno, ma ambientati, incastrati, tra gli spazi angusti di un autobus.

bus stop porn video by brazzers

Mezzo che può esser pieno di orientali nei bus porn girati in Giappone, deposito d’oro per chi è porno bus fan! Il porn bus è a tal punto stuzzicante che i più forti studios lo girano in serie, e ci sono capitani, del porno, che sul loro autobus delle indecenze ci fanno salire le "passeggere" pornostar pericoli pubblici di "ignari" peni. Uno dei porn bus più trafficati del 2024 è stato il "Bang Bus" by BangBros., girato a Miami, episodio dove sul bus del porno ci sale la curvosa pornostar Connie Perignon, e porn bus che qui fa tre soste, acchiappa tre passeggeri, che Connie piglia e si stantuffa a suo e reciproco piacere.

bus porn video

Video porn bus simili sbancano in views perché puntano filati sulla verosimiglianza: te lo fanno credere, che i passeggeri/e incappati/e nelle grinfie di attrici o attori sono scelti a caso! In realtà sono performer di solito non professionisti, e che però abbiano la fortuna di capitare su quella strada, a quelle fermate, nel momento in cui passa il bus con sopra la maliarda Perignon, o altre come lei, è soltanto messinscena. E non potrebbe essere altrimenti: in caso contrario, finirebbero tutti in gattabuia!

giappone porno sul bus 8

Tra i porn bus più affollati ci sono quelli più "criminosi" degli altri, e sono i porn bus "tampinanti", oltre ogni ingresso dell’eticamente scorretto, poiché drizzano a farti credere che le signorine sviate e sc*pate sul bus ci soffrano, a tali attenzioni. Ma è tutto impostato al buon fine di fare eccitare. Perché queste fanciulle non soffrono, bensì s’offrono. Recitano la loro parte. Tendente alla soddisfazione masturbatoria di chi il porn bus l’ha scelto, per salirci in tragitto porno-mane. E che non si mischi il porn bus nella cantilena della sottomissione della donna! È una recita!!!!!

bus porn video 1

Anche perché il porn bus è settore porno paritario: ci sono porn bus in cui sono le donne che "importunano" uomini "viaggiatori", e dove i codici della porno sottomissione sono paralleli e invertiti: è lei, che, sul bus, mette una mano in bocca al "povero" passeggero di turno, passeggero che ha fissato, che si vuole sc*pare senza se e senza ma, e passeggero che ci fa, secondo copione a fare l’incredulo, per poi ringraziare gli dei di cotanta attenzione femminile.

bus porn video 8

Che va e punta diretta al suo pene: sono i sessi maschili in primo piano, tra gli altri passeggeri "indifferenti", i bravi protagonisti della scena. E le passeggere che decise procedono verso l’autista, del bus, adescatrici che dietro di lui si denudano, per bene se la inumidiscono e se la preparano, per sottomettere il conducente alla danza delle loro voglie, sono porno predatrici da biasimare? E, voglio dire: quelle che a te, passeggero come loro, di un bus super affollato, trovano secondo inquadratura miglior modo di servirtela, gonfia, piena, scoppiettante, i loro seni invitanti a ogni depravazione, sono o no la gran rappresentazione SOLO su video e SOLO sui porno, di ogni più succulento divieto?

connie perignon bang bus

Inutile fermarsi sul fatto che le nipponiche (e i nipponici presi di mira da nipponiche bus-infoi*te) ci insistono troppo, e a noi nostri occhi e sessi occidentali stroppiano, a frignare finta violenza e finti no: questi sono i loro codici, porno, è un tipo di porno atto alla loro cultura. In Occidente il loro frigno stridulo, se a un primo sguardo può incuriosire, pornograficamente, secondo rilevazioni, alza poco, alza nicchie, più delle volte stufa. In Giappone è l’esatto contrario.

