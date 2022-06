AVETE MAI VISTO UN PORNO…HORROR? – IL SITO “HENTAIED” PROPONE FILM A LUCI ROSSE RIVISTATI IN CHIAVE DA INCUBO – CI SONO LE SOLITE BONAZZE MA VENGONO CAVALCATE DA MOSTRI, ALIENI, CREATURE MALIGNE – BARBARA COSTA: “HENTAIED È RICCO DI "AHEGAO", TERMINE GIAPPONESE CHE INDICA I MANGA PORNO (E NON SOLO) IN CUI IL VISO DEI SOGGETTI, STRAVOLTO DAL PIACERE (SPECIE SE MASTURBATORIO) SI DISTORCE E SI ARROSSA E ASSUME ESPRESSIONI ENFATIZZATE FINO A …”

hentaied 29

Barbara Costa per Dagospia

È porno, e che schifo!!! Penetrazioni dall’ano alla bocca e dalla bocca all’ano, benissimo, eiaculazioni abbondanti, sììììì, mi piace, ma... un momento: che diavolo sono quei "cosi" appiccicosi, lerci, immondi che strisciano, addosso, sulla pelle, e poi ti afferrano, ti immobilizzano e ti penetrano… ti vogliono fare del male, e… in un altro video ci sono deposizioni delle uova (bleah!!!) e schizzi e vomito di melma ripugnante (rinnovo il ribrezzo...) che diventano bukkake… e in un altro tentacoli repellenti ti toccano, e da ogni parte… e infine, ci mancavano loro, eccoli, i mostri!!!

hentaied 15

È nato un sito nuovo, "Hentaied" e fa porno bizzarro, e originale, perché lo fa horror! Video porno dell’orrore partoriti dalla mente "malata" di Romero, firma del porno e un tipo innamorato degli zombie girati dal suo mito, il regista George Romero, ma pure di quelli targati Sam Raimi, e dell’horror-coreano, e dell’enorme e altera varietà che modella il porno hentai. Romero li ha presi a soggetto, unendoli e mischiandoli alla sua visione dell’horror, e del porno, dando vita a Hentaied, porno sito già registrante buon fatturato (team di 50 persone per uno studios aperto a Budapest in piena pandemia, e adesso ampliatosi di altre due sedi, a Praga e a Los Angeles).

clea gaultier hentaied 1

Sebbene questo genere di porno sia un genere di nicchia, e che piace a un pubblico elitario, e particolarmente esigente, sono altresì visioni porno che sì richiedono stomaco ma che non sono cercate sempre o solo per masturbarsi! Banalmente da spettatori patiti dell’argomento. I corpi i più imponenti delle pornostar qui senza maschi inf*iati – ma soppiantati da mostri, alieni, creature infere, maligne, orripilanti e pure loro inf*iate in maniera irrefrenabile – acquistano insolito bagliore se bagnati, spossati, e terrorizzati da tentacoli che mentre ignare nel loro letto dormono le agguantano, e le possiedono, e ne fanno porno scempio e horror manifesto.

hentaied 12

Se porno e horror sono due categorie cinematografiche da sempre in lieto accordo e in proficuo dialogo (e infatti non sono pochi gli attori porno che sono transitati da un set all’altro, seppur in film horror di serie minore, e i primi nomi che mi vengono in mente sono Ron Jeremy e Jenna Jameson, e in più Sasha Grey, e ce ne sono altri, molti altri…) le pornoattrici che danno il loro entusiastico assenso al regista Romero per farsi risucchiare dalle voglie tentacolari e aliene e deformi, figurano il meglio del meglio ora in porno attività:

may thai hentaied 1

al lavoro per Hentaied si possono ammirare pornostar quali Jia Lissa, Romy Indy, Liya Silver, Sybil, Yukki Amey, Clea Gaultier, Rae Lil Black… tutte bellezze strabilianti che in questi porno si sono fatte bersagliare, ricoprire e leccare e succhiare e sc*pare da ogni orrifica schifezza concepibile e no: e tante tra di loro, coi mostri che le torturano, con gli esseri i più mostruosi che le potevano rapire, sono queste poderose ragazze che conducono il gioco e che col sesso di queste spaventose creature fanno sconquasso e distruzione.

hentaied jia lissa lobotomy

Hentaied è ricco di "ahegao", termine giapponese che indica i manga porno (e non solo) in cui il viso dei soggetti, stravolto dal piacere (specie se masturbatorio) si distorce e si arrossa e assume espressioni enfatizzate, con gli occhi roteanti, bianchi, e la lingua penzoloni. Visi a effetto surreale che, a chi non è eccitato da questo tipo di porno, provocano finanche ilarità, ma ad altri…

hentaied cum dinner

Pochi scherzi: realizzare porno per Hentaied non è una passeggiata: richiede sapienza di mestiere, e uso di effetti speciali, per dozzine di ore di lavoro sul set e altre dozzine in produzione e in montaggio. Per Hentaied, Romero ha provinato e scelto ragazze che sanno e bene recitare e che gli ahegao sanno renderli mentre (almeno per me) paurosissime entità inumane e brutali le masturbano e le fanno godere godendoci. E Romero ha fatto incetta di performer italiane: se Valentina Nappi è protagonista di "Made in Italy", spiccano in Hentaied (e tanto negli ahegao i più impressionanti!) le nostre May Thai, e Eveline Dellai, in diabolica parrucca rossa.

hentaied jia lissa liya silver valentina nappi hentaied 1 rae lil black hentaied hentaied the perfect whore filled up hentaied valentina nappi hentaied dp jia lissa hentaied 2 hentaied 31 hentaied (3) hentaied 3 (2) hentaied 13 canela skin hentaied 1 hentaied 30 hentaied 26 hentaied 32 jia lissa hentaied 1 hentaied jia lissa on set 1 hentaied jia lissa on set hentaied 21 hentaied (2) hentaied hentaied 2 (2) hentaied 9 hentaied dream out 1 hentaied 8 hentaied 27 romy indy hentaied yukky amey hentaied hentaied 3 hentaied valentina nappi hentaied sofia lee hentaied jia lissa hentaied dream out may thai hentaied hentaied 2 clea gaultier hentaied lottie magne hentaied hentaied 1 hentaied jia lissa 2 filled up hentaied 1 hentaied jia lissa 1 hentaied dream out jennifer mendez (2) hentaied 10 hentaied 4 lottie magne hentaied 1