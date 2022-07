2 lug 2022 13:30

AVETE NOTATO CHE LE VOSTRE UNGHIE HANNO CAMBIATO COLORE, O SPESSORE? CONTROLLATE LA GLICEMIA! - IN ALCUNE PERSONE, INFATTI, ASSUMONO UNA TONALITA' GIALLASTRA PER VIA DEL DIABETE - GLI ALTRI SINTOMI CHE DEVONO SPINGERVI A UN CONTROLLO SONO UNA FAME COSTANTE, SENSO DI SPOSSATEZZA, SETE ECCESSIVA E MINZIONI FREQUENTE, VISTA SFOCATA E...