AVETE NOTATO UNA GRAFFETTA NELLE PORTE DEI VOSTRI APPARTAMENTI? FATE ATTENZIONE! - SI TRATTA DELL'ULTIMA TROVATA DEI LADRI PER INDIVIDUARE LE CASE DA SVALIGIARE - IL FUNZIONAMENTO È MOLTO SEMPLICE: IL PEZZETTO DI PLASTICA VIENE INCASTRATO TRA LE DUE ANTE DELLA PORTA D'INGRESSO, SE SI APRE LA PORTA CADE IN TERRA, ALTRIMENTI RESTA AL SUO POSTO - L'ALERT È PARTITO DA UN RESIDENTE DI UN CONDOMINIO DI VIA LIVORNO, A ROMA E DOPO LA SUA SEGNALAZIONE, I CONDOMINI HANNO NOTATO…

Estratto dell'articolo di Emiliano Bernardini per “il Messaggero”

Il sole, il caldo e le vacanze. Ma con loro sono tornati anche i ladri d'appartamento. […] E così ecco che nei giorni scorsi un residente di via Livorno si è accorto di un piccolo particolare e lo ha subito denunciato sui gruppi di quartiere: «In tutto il palazzo, sono stati messi durante la notte, dei piccoli pezzi di plastica trasparente tra le due ante della porta per controllare chi è a casa e chi no. Fate molta ATTENZIONE».

COME FUNZIONA

Il funzionamento è molto semplice. Il pezzetto di plastica trasparente e quindi praticamente invisibile viene incastrato tra le due ante della porta d'ingresso. In questo modo se si apre la porta la plastica cade in terra. Altrimenti resta al suo posto. E questo ultimo caso è il via libera per i ladri: i proprietari non sono in casa e dunque l'appartamento è incustodito.

L'allert lanciato sui social ha fatto in modo che i condomini dello stabile di via Livorno preso di mira dai malintenzionati si mettessero a controllare i movimenti di chi entrava e chi usciva. Dopo qualche giorno è stato notato un uomo fare su e già per i vari piani apparentemente senza un valido motivo. Immediatamente i condomini hanno avvertito i carabinieri della compagnia piazza Bologna-Parioli. Subito sono scattate le indagini e dopo 48 ore l'uomo è stato catturato. […]

LE INDAGINI

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre usciva dal palazzo. Addosso sono stati rinvenuti dei frammenti della stessa plastica che veniva utilizzata come esca. Ora i militari stanno indagando per capire se l'uomo agisse da solo o se fosse parte di una batteria. […]