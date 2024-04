AVETE NOTIZIE DA TEHERAN? OGNI GIORNO DA ORMAI QUASI DUE SETTIMANE (IL 1 APRILE È MORTO IN UN RAID ISRAELIANO A DAMASCO IL GENERALE DEI PASDARAN, MOHAMMAD REZA ZAHEDI) L’IRAN MINACCIA UNA TERRIBILE PUNIZIONE PER I SIONISTI. MA PER ORA KHAMENEI E GLI ALTRI "CON-TURBANTI" FANNO PIPPA: HANNO TROPPA PAURA DI FINIRE SPIANATI – ISRAELE LO SA E SOFFIA SUL FUOCO: “UN ATTACCO DIRETTO COMPORTERÀ UN’APPROPRIATA RISPOSTA”

Gallant, 'attacco diretto Iran avrà risposta appropriata'

netanyahu biden

(ANSA) – "Un attacco diretto dell'Iran comporterà una appropriata risposta da parte di Israele". Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav, Gallant, in una conversazione telefonica - la seconda in pochi giorni - con il suo omologo Usa Lloyd Austin. I due - secondo una nota ufficiale - hanno discusso della "preparazione ad un attacco iraniano contro lo Stato di Israele, che potrebbe portare ad un'escalation nella regione"

Usa limitano i movimenti dei loro diplomatici in Israele

(ANSA) - Gli Stati Uniti limitano gli spostamenti dei diplomatici americani e dei loro familiari in Israele per motivi di sicurezza. Lo afferma l'ambasciata americana in Israele, senza precisare la causa del nuovo allarme, mentre crescono nel Paese i timori per un attacco dell'Iran.

Casa Bianca, minacce Iran? Non vogliamo escalation

ali khamenei

(ANSA) - "Abbiamo comunicato all'Iran che gli Usa non hanno alcun coinvolgimento nell'attacco a Damasco" contro il consolato di Teheran e "non vogliamo che il conflitto si allarghi": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, ribadendo che il sostegno americano per Israele resta "ferreo" di fronte alle minacce dell'Iran e dei suoi alleati.

"Abbiamo comunicato all'Iran che gli Stati Uniti non sono coinvolti nell'attacco avvenuto a Damasco e abbiamo avvertito l'Iran di non usare questo attacco come pretesto per intensificare ulteriormente la sua escalation nella regione o per attaccare strutture o personale statunitense", ha ribadito la portavoce.

ISMAIL HANIYEH, LEADER DI HAMAS, CON L AYATOLLAH KHAMENEI