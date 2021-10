AVETE UN PARTNER MA NON FATE SESSO DA MESI? TRACEY COX HA ELABORATO UNA STRATEGIA PER METTERE FINE ALL'ASTINENZA - PRIMO, PARLATENE, MA SENZA COLPEVOLIZZARE L'ALTRO - SECONDO, RICOMINCIATE A MASTURBARVI, E VISTO CHE CI SIETE, RIMETTETE IN FORMA I VOSTRI GENITALI - ANDATE CON CALMA: NON E' NECESSARIO ARRIVARE SUBITO ALLA PENETRAZIONE COMPLETA, INIZIATE BACIANDOVI, TOCCANDOVI DI PIU' E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Di Tracey Cox

rimpianto sesso 3

Sono stati 18 mesi difficili. Restrizioni, dad, preoccupazioni per i soldi, paure per i genitori anziani: non c’è da meravigliarsi se i nostri livelli di ansia sono aumentati vertiginosamente e la nostra libido si è fermata.

Se, come molte coppie, avete fatto meno sesso negli ultimi 18 mesi, niente panico. Non siete soli. Se invece non facevate sesso neanche prima, appartenete al 15% delle coppie che hanno matrimoni bianchi.

Più a lungo le coppie restano senza sesso, più è difficile riprendere la mano. Ecco un piano passo passo per riportare voi e il vostro partner a letto…

Sesso

Parlatene insieme. Parlare è essenziale. Perché non dire al proprio partner: «Hai notato che non facciamo sesso come prima? Mi manca. Perché pensi che non lo facciamo più così tanto?». Non sorprendetevi se il partner si mette sulla difensiva. A nessuno piace pensare di non essere più “sexy”. L’importante è non dare la colpa all’altro, ma parlare in maniera positiva: «Mi piaceva quando facevamo…» invece di «non mi tocchi più!».

Sesso 2

Risolvete i problemi di fondo. «Il nostro problema non è il sesso, ma la rabbia» mi ha detto un uomo. «Tutto quello che faccio la infastidisce. E il fatto che lavoriamo entrambi da casa e non c’è modo di sfuggire uno all’altro non aiuta».

La rabbia è un ovvio killer del desiderio. Lo stress e la stanchezza anche. Il fatto di non avere abbastanza tempo da passare da soli è uno dei principali motivi per cui molte coppie hanno smesso di fare sesso durante la pandemia, e non hanno ricominciato.

Sesso

Create e fate le cose separatamente per concedervi una pausa l’uno dall’altro. Se non riuscite a risolvere i vostri problemi, chiedete aiuto.

Ricomincia a masturbarti se hai smesso. È uno dei modi per risvegliare una libido addormentata. Basta leggere un libro erotico, guardare un film sexy o porno, ricordare il miglior sesso che si è fatto o quello che si desidera fare. Al nostro corpo non importa da dove arriva l’orgasmo, il piacere è sempre lo stesso.

COPPIA SESSO

Rimettete in forma i vostri genitali. Se non avete rapporti sessuali da un po’ di tempo, potrebbe essere meglio allenarsi. Anche qui entra in gioco la masturbazione, ma questa volta, invece di concentrarsi sul clitoride, meglio lavorare sull’interno della vagina, per prepararsi, usando molto lubrificante e usando le dita o un piccolo vibratore. Ma se il sesso non è mai stato doloroso e siete giovani, questo passaggio è superfluo. Altrimenti

Cominciate con poco. Non passate direttamente dall’astinenza alla penetrazione completa, prendetela con calma. Iniziate baciandovi e toccandovi di più. Magari proponete un massaggio alle spalle. Abituatevi prima a toccarvi di nuovo intimamente, magari dormendo nudi. Se, dopo, il blocco, avete problemi di immagine corporea, mangiate bene, fate più esercizio e osservate l’effetto positivo che queste due cose avranno sui vostri impulsi sessuali.

rimpianto sesso 4

Elaborate un piano d’azione. Parlate insieme di come vorreste riprendere a fare sesso. Pensatela come un’opportunità per cancellare tutte le cattive abitudini. Discutete di cosa vi piace più del sesso e cosa vi piacerebbe fare di più. Quale è il momento migliore? Cosa deve succedere perché abbiate l’umore giusto?

Il sesso non deve includere per forza un rapporto sessuale. La maggior parte delle persone pensa al “sesso” come a qualcosa che deve includere un rapporto. Non è così. Il rapporto sessuale potrebbe essere “buono” per gli uomini, ma spesso è la cosa meno interessante per le donne. Il sesso che si concentra troppo sulla penetrazione, che la rende l’elemento principale, è spesso il motivo per cui le donne perdono interesse.

Sesso

Cercate di concentrarvi sui preliminari: una sessione di sesso solo di carezze e sesso reciproco può essere ancora più soddisfacente.

Usate molto lubrificante. Anche se non c’è penetrazione, il lubrificante aiuta a farci sentire tutto meglio. E non sorprendetevi se lui ha qualche oscillazione durante l’erezione. Se è da tempo che non fate sesso, anche lui sarà ansioso. I peni riflettono l’umore del loro proprietario: se è nervoso, lo sarà anche lui.

rimpianto sesso 2

Non fate dell’orgasmo l’obiettivo. L’obiettivo è l’intimità, non il climax.

Ricreate l’abitudine. Il sesso è un’abitudine. Se avete l’abitudine di farlo una volta alla settimana, il vostro corpo lo ricorderà. Se avete smesso di fare sesso, dovete abituare il tuo corpo ad aspettarlo di nuovo regolarmente. Quindi pianificate un programma regolare per almeno un mese o due fino a quando il sistema non si ripristina. Concordate una frequenza adatta ad entrambi e partite.

RIMPIANTO sesso

Fate sesso di giorno invece che di notte. «Sono troppo stanco» è la scusa più utilizzata dalle coppie quando viene chiesto loro il motivo dell’astinenza. Il sesso è spesso l’ultima cosa facciamo di notte, e se è l’ultima della lista non c’è da meravigliarsi che spesso venga accantonata. Fate sesso al mattino o a metà pomeriggio nel fine settimana.

Prendetevi una vacanza. Le coppie fanno più sesso durante le vacanze che in qualsiasi altro momento. Sarete più rilassati, avrete più tempo e sarete in un ambiente piacevole. Basta anche una notte in un hotel vicino casa.

COPPIA SESSO 3

Fate a turno per chi inizia. Chi fa la prima mossa? Spesso risolvere il quesito è un vero problema. «Se le piace davvero il sesso quanto piace a me, perché qualche volta non è lei a iniziare?» dicono spesso gli uomini.

Il sesso spesso si ferma proprio per questo motivo: uno dei due si stanca di essere l’unico a guidare e si arrende. L’altra persona, che non è abituata a iniziare, raramente prende in mano la situazione.

COPPIA SESSO 2

Girate l’interruttore. Oltre a fare gli esercizi fisici, lavorate per cambiare la testa. Emily Nagoski, autrice di “Come as Your Are”, dice che invece di pensare «Non mi piace pià il sesso» bisognerebbe immaginare “Come penserei se fossi una donna o un uomo a cui piace il sesso?».

Collegatelo alla vostra identità. «Non limitatevi a correre, siate dei corridori. Non limitatevi a fare sesso, siate deliziosamente erotici, curiosi e giocosi» dice.