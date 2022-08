AVETE TENUTO IL FIATO IN SOSPESO PER L’ATTERRAGGIO AL CARDIOPALMO SULL’ISOLA GRECA DI SKIATHOS? SAPPIATE CHE NON È L’UNICO AEROPORTO IN CUI SI POSSONO AVVISTARE ATTERRAGGI DA BRIVIDO – UN’ALTRA PISTA CONOSCIUTISSIMA È QUELLA DI LANZAROTE. A PHUKET LE AUORITÀ HANNO VIETATO I SELFIE VICINO ALLA RECINSIONE DELL’AEROPORTO PERCHÉ … - VIDEO

DAGONEWS

aeroporto di skiathos

Avete tenuto il fiato in sospeso per l’atterraggio al cardiapalmo sull’isola greca di Skiathos? Bene, sappiate che non è l’unico aeroporto in cui si possono avvistare atterraggi da brivido.

A Skiathos la pista è talmente corta che il pilota è costretto a scendere talmente in basso che sembra sfiorare la recinsione dell’aeroporto.

aeroporto in nepal

L'aeroporto di Arrecife a Lanzarote è un altro luogo conosciuto per gli atterraggi popolari. A Phuket, invece, le autorità thailandesi hanno avvertito i turisti che rischiano una severa multa se si fanno selfie mentre gli aerei atterrano. Il motivo? Possono distrarre i piloti.

aeroporto di phuket AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS AEROPORTO DI SKIATHOS AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS aeroporto di lanzarote aeroporto di skiathos 2