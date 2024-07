AVETE VOGLIA DI BRIVIDO IN QUESTA CALDA ESTATE? “THE ATLANTIC” INCENSA “LONGLEGS”, IL NUOVO E INQUIETANTE FILM HORROR DEL REGISTA OSGOOD PERKINS: “SEBBENE LA PELLICOLA ABBIA INNUMEREVOLI ATMOSFERE SPAVENTOSE, NON SCADE MAI NELLA SURREALTÀ TOTALE, TRACCIANDO UN PERCORSO CHE SI DISTRICA TRA REGOLE E PAURA IRRAZIONALE. È “IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI” CHE INCONTRA “HEREDITARY”. È LA STORIA DI UN SERIAL KILLER BRACCATO DALL'FBI IN CUI SI INTRECCIANO IL PANICO PER IL MONDO SATANICO E UN INSPIEGABILE POTERE PSICHICO DELLA PROTAGONISTA…” - VIDEO

Dagotraduzione dell'articolo di David Sims per "The Atlantic"

Per scoprire i gusti di qualcuno in fatto di film horror, pongo una semplice domanda: cerchi regole o vibrazioni? Quando Freddy Krueger attacca gli adolescenti nei loro sogni, ti interessa sapere i dettagli di come lo fa o vuoi abbandonarti al terrore? I film gialli italiani tendono a fare a meno con gioia, e a volte incoerentemente, dei dettagli della trama, mentre molti slasher americani si concentrano spesso sulle motivazioni e sui metodi utilizzati dei loro protagonisti.

Ho guardato “Longlegs”, un nuovo e inquietante film horror del regista Osgood Perkins. Perkins, figlio del leggendario attore Anthony Perkins (meglio conosciuto per aver interpretato Norman Bates in “Psycho”), ha realizzato una serie di interessanti sforzi a basso costo nell'ultimo decennio, tra cui il thriller scolastico “The Blackcoat's Daughter” e il film fantasy “Gretel & Hansel”. Ma “Longlegs” viene presentato come una svolta dal suo distributore, Neon, che ha lanciato una campagna di marketing astuta incentrata sulle immagini astratte e spaventose del film, un approccio che ha aiutato successi horror d'autore del passato come “The Babadook” e “The Witch”.

Sebbene “Longlegs” abbia un sacco di atmosfere spaventose, non scade mai nella surrealtà totale, tracciando invece un percorso tra vibrazioni e regole. È “Il silenzio degli innocenti” che incontra “Hereditary”, una storia di un serial killer che viene braccato dall'FBI che intreccia un po' di panico per il mondo satanico e un inspiegabile potere psichico. Il suo personaggio principale, l'agente Lee Harker (interpretata da Maika Monroe), è una giovane federale quadrata e ragionevole, formata sullo stampo di Clarice Starling. Eppure ciò che incuriosisce di più l'ufficio di Lee non è la sua competenza, ma il fatto che sembra sapere intrinsecamente dove cercare cose terribili.

Il film si apre con una scena ad alta tensione che dimostra la strana attitudine di Lee, che spinge l'FBI ad assegnarla all'agente Carter (Blair Underwood). Carter è sulle tracce di un serial killer noto solo come "Longlegs", una figura misteriosa che, senza mai essere presente sulle scene del crimine, sembra influenzare le famiglie a commettere orribili omicidi-suicidi, lasciando invece dietro di sé note criptiche in codice in stile Zodiac. Gran parte del film si snoda in questo mondo affidabile e inquietante: federali in giacca e cravatta che analizzano cupamente le prove, sfogliano distaccati foto di omicidi cruenti e ignorano le loro vite personali mentre cercano di entrare nella mente dell'assassino.

Ma dal primo minuto, Perkins accenna al fatto che c'è di più nelle capacità psichiche di Lee e che potrebbe avere un legame con “Longlegs” che risale alla sua infanzia. Perkins la isola nell'inquadratura il più spesso possibile, sottolineando che è una creatura sola e curiosa, mentre sottolinea il rischio che incombe da tutte le parti. Lee vive da sola nei boschi in una baita dove è facile immaginare la possibilità che entrino intrusi; fuori dall'ufficio, il suo unico altro contatto umano è con sua madre, Ruth (Alicia Witt), che parla in modo stucchevole e chiede ripetutamente se Lee ha detto le sue preghiere.

Tutto questo è impressionantemente spaventoso. Perkins costruisce l'atmosfera e l'estetica alla perfezione, spingendo lo spettatore nella menta nervosa di Lee e facendo sembrare il suo lavoro opprimente. Mentre Perkins aumenta la paranoia, però, spinge anche l'indagine vera e propria in avanti e, più "fatti" vengono alla luce, più il pubblico perde la presa su “Longlegs”. I dettagli di come queste cose brutte accadano sono sempre più difficili da comprendere, ma la cosa più importante è che Perkins alla fine deve soddisfare le aspettative per “Longlegs” stesso, interpretato da Nicolas Cage.

Sebbene il nome di Cage sia ovunque nella pubblicità del film, la sua immagine non c’è; Perkins e Neon hanno saggiamente creato una vera aria di suspense su cosa stia esattamente combinando il vincitore dell'Oscar come personaggio del film. Se sapete qualcosa di Cage, la risposta potrebbe non sorprendervi: sta facendo un sacco di cose. Non entrerò troppo nei dettagli, ma il personaggio è ampio, teatrale e visivamente sorprendente, un tentativo di creare un memorabile mostro cinematografico moderno che dipende interamente da cosa pensate del fatto che Cage aumenti al cento per cento l'isteria.

Ciò che ho apprezzato dei colpi di scena del terzo atto, mentre Lee scava nella sua affiliazione con “Longlegs” e il suo modus operandi diventa più chiaro, è quanto siano sciocchi: un'esplosione di glitter da vaudeville gettata su un'opera altrimenti lunatica e artistica dal terrificante controllo del tono. La nitidezza di quella deviazione potrebbe non funzionare per tutti, né lo farà il passaggio dall’atmosfera rarefatta a uno sforzo bizzarro di spiegare tutto.

Ma piuttosto che scaricare un mucchio di roba inspiegabilmente spettrale in grembo al pubblico, Perkins presenta una prospettiva che mi sembra profondamente personale; senza rovinare le cose, c'è una spiegazione significativa per tutto ciò che sta accadendo. Meno è lasciato all'immaginazione, ma diventa ovvio che questa è una narrazione horror che ha ispirazioni concrete ed emotive ed è degna di tutto il clamore.

