AVEVA RAGIONE FEDEZ: MOLLANDO LA MOGLIE, HA SALVATO IL BUSINESS (ALMENO PER ORA) - DOOM ENTERTAINMENT, AGENZIA DEL RAPPER CHE SI OCCUPA DI MANAGEMENT E TALENTI, HA CHIUSO IL 2023 CON I CONTI IN CRESCITA: GLI UTILI SI ATTESTANO A 1,3 MILIONI DI EURO CON UN INCREMENTO NOTEVOLE RISPETTO AI 392.502 EURO DEL 2022 – MA NON C’È DA STARE TRANQUILLI: IL PANDORO-GATE È DEFLAGRATO A DICEMBRE DELL’ANNO SCORSO E GLI EFFETTI NEGATIVI POTREBBERO ESSERE EVIDENTI NEL BILANCIO 2024…

Doom Entertainment, agenzia di management e ricerca di talenti fondata da Fedez, chiude il 2023 con conti in crescita: nel corso dell’anno ha raggiunto utili a 1,3 milioni di euro. Un incremento notevole rispetto ai 392.502 euro del 2022. I ricavi dei ricavi aumentano da 10 a 11,46 milioni di euro. L’agenzia, fondata nel 2013 come etichetta discografica insieme a J-Ax (con il nome di Newtopia), si occupa adesso di influencer e artisti di vario genere acquisendo e gestendo i loro diritti di immagine, ma anche lavorando su pubblicità e sponsorizzazione di brand.

Cos’è Doom (e chi rappresenta)

Doom […] grazie anche al contributo dei genitori del rapper, Annamaria Berrinzaghi (anche sua manager) e Franco Lucia, al momento rappresenta 25 personaggi di rilievo pubblico. Tra questi, Andrea Damante, dj e personaggio televisivo, ma anche il tatuatore Gabriele Anakin, la content creator specializzata sul make up Gaia Visco Gilardi. Di recente si è unita al team Cathy La Torre, sui social nota come Avvocathy: avvocata e attivista, si è specializzata in diritto antidiscriminatorio, con particolare riferimento alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, oltre che alla tutela dei diritti della comunità Lgbtq+.

Il caso di Marcell Jacobs

Negli ultimi anni si sono avvicinati a Doom anche sportivi, come il calcatore Nicolò Zaniolo e il campione olimpico dei 100 metri, ora a Parigi, Marcell Jacobs. Con quest’ultimo, però, i rapporti professionali (iniziati nel 2021) si sono conclusi a gennaio dello scorso anno ma sono finiti in tribunale circa un mese fa: l’agenzia ha querelato il velocista per diffamazione, dal momento che in un'intervista rilasciò alcune dichiarazioni sostenendo che la società non avrebbe curato nel migliore dei modi i suoi interessi. […]

[…] Sembra, quindi, che per il momento gli effetti della vicenda del pandoro di Chiara Ferragni […] di recente in fase di separazione dal marito Fedez, non si siano ancora riversati sull’attività di Doom. Non è detto che non si facciano evidenti nei dati dell’anno ancora in corso.

Love Mi

Tra i principali eventi del 2023, Doom segnala a bilancio anche la propria esperienza «co-producendo la seconda edizione di Love Mi — riporta il bilancio —, il concerto evento a scopo benefico che ha costituito il fulcro estivo per la città di Milano». L’evento si è tenuto in Piazza Duomo a Milano il 27 giugno dello scorso anno, annunciato a maggio su Instagram dallo stesso Fedez. Per il momento, sembra che l'edizione del 2024 non sia stata programmata.

