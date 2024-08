AVVERTITE I "GRETINI" CHE BLOCCANO LE STRADE E IMBRATTANO MONUMENTI: PER SENSIBILIZZARE LE PERSONE IN MERITO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO BISOGNA OFFRIRE LORO LA BIRRA! - È QUANTO ACCADE NEI PARCHI PIÙ FREQUENTATI E IN ALCUNI CAMPEGGI DEL CANADA: I VIAGGIATORI RICEVONO UN GETTONE DA SCAMBIARE CON UN CAFFÈ, UNA BIRRA ARTIGIANALE O UN CONO GELATO SE CONSEGNANO UN SACCHETTO PIENO DI RIFIUTI AL CENTRO INFORMAZIONI...

Nel dibattito tra carota e bastone, tasse e multe hanno dominato la conversazione. Ma le nuove politiche di alcune destinazioni mirano a premiare i turisti che si comportano in modo responsabile. Scrive il NYT.

All'inizio di questo mese, quando l'ufficio del turismo di Copenaghen ha annunciato che avrebbe premiato i viaggiatori con omaggi per aver intrapreso azioni coscienziose come l'utilizzo dei mezzi pubblici, i sostenitori dei viaggi sostenibili hanno esultato per l'adozione di una strategia che incoraggia un comportamento responsabile.

“I turisti vogliono sentirsi bene facendo qualcosa di sostenibile senza vergognarsi”, ha dichiarato Paloma Zapata, direttore generale di Sustainable Travel International, che lavora con le destinazioni e gli operatori turistici per affrontare gli impatti sul clima e sulle comunità. “Questi programmi rendono il turismo sostenibile molto tangibile”.

Nel dibattito tra carota e bastone, le politiche punitive, come l'imposizione di una tassa ai visitatori giornalieri a Venezia, hanno dominato la conversazione. Ma una serie di politiche emergenti sono state pensate per guidare e premiare il buon comportamento dei viaggiatori.

I visitatori potrebbero aver bisogno di una spinta. Un nuovo sondaggio condotto da Booking.com su 31.000 viaggiatori in tutto il mondo ha rilevato che, sebbene il 75% dei viaggiatori desideri viaggiare in modo più sostenibile nel prossimo anno, il 45% ha ammesso che non è una considerazione primaria quando pianifica un viaggio. E il 28% ha dichiarato di essere stanco di sentir parlare di cambiamenti climatici.

Gli incentivi mirano a colmare il divario tra intenzione e azione. Jonathon Day, professore associato presso la scuola di ospitalità e turismo della Purdue University, ha affermato che i programmi turistici che rafforzano positivamente il buon comportamento possono essere più efficaci in un momento in cui molti vacanzieri vogliono solo lasciarsi andare.

In passato abbiamo detto: “La gente dovrebbe fare la cosa giusta e se viene educata la farà”, ma non è così”, ha detto Day. “Sul momento, la gente dimentica”.

Sempre più spesso, ha aggiunto, le destinazioni turistiche guidano i visitatori “utilizzando la tecnologia più intelligente, la gamification, la scienza comportamentale e la gestione degli incentivi, che è molto più produttiva del semplice dire: ‘I viaggiatori dovrebbero fare meglio’”.

Le organizzazioni che adottano sistemi di ricompensa perseguono una serie di obiettivi di sostenibilità, tra cui la cura dell'ambiente, la riduzione dell'overtourism, il sostegno alle attività commerciali locali e il sostegno alle culture, come illustrano i seguenti programmi.

Disperdere le folle

Introdotto a gennaio, il pass Florida Keys Eco-Experience Trail incoraggia i viaggiatori a visitare 55 attrazioni naturalistiche in tutta la catena di isole. Effettuando il check-in in una qualsiasi di esse si ottengono punti che gli utenti registrati possono accumulare e scambiare con premi a marchio della destinazione, come borse da viaggio. Offre inoltre sconti e vantaggi per le attrazioni a pagamento.

“È un'iniziativa di collegamento e protezione”, ha dichiarato George Fernandez, direttore ad interim del Monroe County Tourist Development Council, che gestisce il marketing turistico nelle Florida Keys. “Stiamo incoraggiando le persone a considerare il nostro prezioso ambiente e a motivarle ad agire”.

Il programma non si limita a promuovere le attrazioni ecologiche della regione, ma rende l'esplorazione un gioco e cerca di distribuire i visitatori lungo le 125 miglia della catena di isole che va da Key Largo a Key West. Il percorso comprende parchi statali, un centro di ricerca sulla barriera corallina, rifugi per la fauna selvatica e operatori commerciali di immersioni subacquee, snorkeling, kayak e pesca.

Con il pass, i viaggiatori che visitano il Dolphin Research Center di Grassy Key, ad esempio, ottengono uno sconto di 3 dollari sull'ingresso e sei punti. A Key West, i visitatori che fanno snorkeling, dolphin-watching e altre escursioni con Honest Eco Tours ricevono 10 punti e una maglietta gratuita.

Gli utenti che accumulano 40 punti possono consegnarli per ottenere un sacchetto di accessori a marchio Keys. Chi ha 100 punti riceve una borsa.

Promuovere le attività commerciali locali

Quest'estate, per mantenere puliti i sentieri escursionistici e i campeggi, Tourism Squamish ha introdotto il Red Bag Program, in cui gli ambasciatori dislocati presso i sentieri e i parchi più frequentati distribuiscono gratuitamente sacchetti di plastica rossi per la spazzatura. Il personale incoraggia gli escursionisti e i campeggiatori a usare i sacchetti per portare via i loro rifiuti e a raccogliere quelli che trovano lungo il percorso per ricevere una ricompensa.

Dopo aver consegnato un sacchetto di rifiuti al centro informazioni per i visitatori, i viaggiatori ricevono un gettone da scambiare con un caffè, una birra artigianale o un cono gelato presso gli esercizi commerciali locali partecipanti.

“Vogliamo assicurarci che i viaggiatori portino via quello che portano dentro”, ha dichiarato Shawna Lang, direttrice del marketing della destinazione e del coinvolgimento dei membri di Tourism Squamish. “Stiamo dando loro uno strumento, e un piccolo incentivo è molto utile”.

Il programma, che durerà fino a settembre, affronta due pilastri del viaggio sostenibile: l'impatto ambientale e i benefici per la comunità.

Impegno culturale

Palau - un arcipelago della Micronesia - era pronta a lanciare il programma di incentivi per i viaggi sostenibili Olau Palau nel 2022, ma l'arrivo nel 2021 del Covid-19 nella remota nazione insulare ha compromesso il turismo, che ha tardato a riprendersi e ha accantonato l'iniziativa.

Ora il lancio è previsto per la fine del 2024, e Olau Palau adotterà un approccio culturale al sistema di ricompense. Promette esperienze speciali, come incontri con la gente del posto o accesso a spazi privati, dopo che i viaggiatori avranno raggiunto una soglia di punti, che si accumulano partecipando ad attività come l'acquisto di creme solari sicure per la barriera corallina, il patrocinio di aziende che riducono il loro impatto ambientale e la visita a siti culturalmente significativi.

“Speriamo che il processo di gamification entusiasmi le persone, che ricevano una ricompensa e che nel frattempo imparino qualcosa sulla nostra cultura”, ha dichiarato Jennifer Koskelin-Gibbons, co-fondatrice del Palau Legacy Project, che sta guidando Olau Palau e che in precedenza ha sviluppato il Palau Pledge, un passaporto che i visitatori devono firmare all'immigrazione per rispettare le pratiche sostenibili. “Per proteggere il nostro ambiente dobbiamo proteggere la nostra lingua e la nostra cultura”, ha aggiunto.

La parola “olau” in Palauan significa “invitare a entrare”, e Olau Palau estenderà gli inviti a visitare luoghi speciali - come una piantagione privata di taro o una casa di riunione maschile - per i quali i viaggiatori pagheranno una tassa agli abitanti del luogo, come modo per stimolare la spesa locale.

Ripristinare la natura

Nel 2019 le Hawaii hanno vissuto uno degli anni più intensi in termini di presenze turistiche, con oltre 10 milioni di visitatori. Ma il boom ha messo a dura prova le comunità locali e l'ambiente, spingendo l'Autorità del Turismo delle Hawaii a riconsiderare le proprie metriche.

Nel 2020 ha introdotto Malama Hawaii, basato sulla parola hawaiana “prendersi cura”. L'obiettivo era quello di attirare i visitatori verso esperienze di volontariato - molte delle quali nella natura, come la pulizia delle spiagge e la piantumazione di alberi - offrendo in cambio camere d'albergo scontate, pasti gratuiti o crediti alberghieri.

Dalla sua introduzione, il programma continua a ricompensare i volontari con sconti fino al 15% sulle camere dei Castle Resorts & Hotels. Ma una nuova categoria di opportunità promuove le virtù del volontariato come unica ricompensa psichica.

“Queste esperienze non si trovano da nessun'altra parte”, ha dichiarato Kalani L. Kaanaana, Chief Stewardship Officer dell'Ente del Turismo delle Hawaii, sottolineando che il programma ‘si è trasformato in partnership con la comunità e ha reso possibili nuove esperienze’.

Secondo le statistiche statali, nel primo trimestre del 2024 meno del 5% degli americani in visita alle Hawaii ha dichiarato di aver partecipato a un programma di volontariato. Ma con 9,6 milioni di visitatori alle Hawaii nel 2023, anche le piccole percentuali sono apprezzabili. Tra l'inizio di marzo e la metà di luglio di quest'anno, 463 visitatori hanno partecipato a un'attività di Malama Hawaii, generando circa 1.400 ore di servizio.