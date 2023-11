AVVISATE LA COLDIRETTI: LOLLOBRIGIDA CI STAVA PER FAR DIVENTARE VEGANI PER LEGGE - NEL TESTO DEL PROVVEDIMENTO CHE VIETA LA PRODUZIONE E LA VENDITA DELLA CARNE COLTIVATA APPROVATA ALLA CAMERA C'È UN ERRORE DI SINTASSI - LA LEGGE RECITA: "È VIETATO VENDERE ALIMENTI PRODOTTI A PARTIRE DA COLTURE CELLULARI O DI TESSUTI DERIVANTI DA ANIMALI VERTEBRATI" - PER VIETARE SOLO LE COLTIVAZIONI DI CARNE IN LABORATORIO SERVIREBBE UNA VIRGOLA DOPO "TESSUTI", ALTRIMENTI SI METTONO AL BANDO TUTTI I PRODOTTI DERIVANTI DAGLI ANIMALI...

Estratto dell'articolo di Fabio Salamida www.today.it

A volte una virgola può cambiare completamente il senso di una frase, ma può anche creare enormi problemi, soprattutto quando si parla di testi normativi, ovvero di leggi dello Stato. È il caso della contestata legge contro la produzione e la vendita della carne coltivata in laboratorio, fortemente voluta dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida e chiesta a gran voce dalle associazioni di allevatori come Coldiretti [...]

A mostrare il grossolano errore, è stato il docente e divulgatore scientifico Matteo Flora, che in un post su X fa notare che l'errata formulazione della frase potrebbe creare un'interpretazione della norma assai più restrittiva, arrivando a vietare di produrre e vendere prodotti di uso comune come vino, birra, yogurt, formaggi e persino carne.

E tutto per una virgola: nel testo approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati si legge: "È vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati".

Per vietare solo le coltivazioni di carne in laboratorio, servirebbe una virgola dopo "tessuti", una virgola che probabilmente sarà apposta prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per evitare che da domani, in tutti i supermercati italiani, si svuotino interi reparti e si possa acquistare solo la famosa pesca della bambina coi genitori separati e poco più. [...]

