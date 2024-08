AVVISATE LE FEMMINISTE CHE DICONO CHE IN ITALIA C’È IL PATRIARCATO – UNA DONNA È STATA INCATENATA DAL MARITO A UN ALBERO, IN UNA GIUNGLA IN INDIA, ED È RIMASTA PER 40 GIORNI SENZA MANGIARE – LA POVERETTA, LALITA KAYI KUMAR, È STATA TROVATA DA UN ALLEVATORE DI BESTIAME VICINO A UN PICCOLO VILLAGGIO: ERA DISIDRATATA E INCAPACE DI PARLARE. QUANDO LE HANNO DATO UN FOGLIO E UNA PENNA, HA SCRITTO… - VIDEO

lalita kayi kumar la donna incatenata nella giungla dal marito in india

Una donna è stata trovata incatenata a un albero in una giungla in India, in fin di vita dopo essere stata per 40 giorni senza mangiare. A legarla e abbandonarla sarebbe stato suo il suo ex marito, che adesso è ricercato dalla polizia per tentato omicidio. La vittima di questa violenza è una 50enne statunitense, Lalita Kayi Kumar, che è stata trovata con il suo passaporto e altri documenti di identificazione, tra cui un passaporto indiano scaduto.

Si ritiene che la donna abbia vissuto in India negli ultimi 10 anni con il compagno chiamato Satish […]. Kumar è stata trovata in una foresta vicino al villaggio di Sonurli, a circa 280 miglia da Mumbai, sabato mattina. Come racconta il tabloid britannico Daily Mail, era stata legata a un albero con una catena di ferro e la sua gamba destra era gonfia a causa della catena, era gravemente disidratata e incapace di parlare. È stato un allevatore di bestiame a ritrovarla vicino a Sawantwadi sabato mattina, dopo aver sentito forti rumori provenire dalla foresta.

La polizia è arrivata sul posto e ha usato un flex per rompere la catena e liberarla. La donna è stata trasportata d'urgenza in un centro di assistenza sanitaria […], dove ha ricevuto le prime cure. Kumar è stata poi trasferita in una struttura più avanzata. Le riprese registrate all'interno dell'ospedale hanno mostrato la donna mentre scriveva una nota sul suo stato di salute, in cui affermava che il suo ex marito l'aveva abbandonata nella foresta dopo una disputa domestica. Inoltre, affermava di non mangiare da oltre un mese.

[…] Secondo quanto riferito, la donna è "debole" e "non è in grado di rilasciare dichiarazioni" alla polizia in questo momento. Kumar è nata negli Stati Uniti ma viveva da "qualche tempo" a Goa, uno Stato vicino a quello in cui è stata ritrovata. I funzionari stanno cercando di determinare chi sia stato in contatto con lei negli ultimi mesi.

lalita kayi kumar la donna incatenata nella giungla dal marito in india 2 la nota scritta da lalita kayi kumar