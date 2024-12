AVVISATE “REPUBBLICA” (CHE PARLA DI "ONESTÀ CORANICA" E LIBERO MERCATO) E LE ANIME BELLE CHE CREDONO ALLA FAVOLETTA DEI JIHADISTI “BUONI” E MODERATI: IL NUOVO GOVERNO SIRIANO SOSPENDE IL PARLAMENTO E LA COSTITUZIONE PER TRE MESI – SARÀ FORMATO UN COMITATO LEGALE E PER I DIRITTI UMANI PER ESAMINARE LA SITUAZIONE E “APPORTARE MODIFICHE” – FINIRÀ COME IN AFGHANISTAN CON I TALEBANI? AVEVANO PROMESSO DI ESSERE CAMBIATI, E INVECE LA LEGGE CHE DOMINA È LA SHARIA...

SIRIA, SOSPESI IL PARLAMENTO E LA COSTITUZIONE PER 3 MESI

(ANSA-AFP) - Il nuovo governo siriano ha annunciato di sospendere la Costituzione e il Parlamento per tre mesi. Il nuovo governo siriano "sospenderà la Costituzione e il Parlamento" durante il periodo di transizione di tre mesi, ha dichiarato giovedì all'Afp Obaida Arnaout, portavoce per gli affari politici delle nuove autorità. "Verrà formato un comitato legale e per i diritti umani per esaminare la Costituzione e quindi apportare modifiche", ha spiegato. La coalizione di gruppi ribelli che ha preso il potere in Siria domenica ha nominato il capo del governo di transizione per un periodo di tre mesi.

FORZE CURDE, 'SIAMO PARTE INTEGRANTE DELLA SIRIA UNITA'

(ANSA) - Le forze curdo-siriane hanno annunciato poco fa la decisione di issare su tutte le istituzioni della regione di fatto autonoma del nord-est siriano la "bandiera della rivoluzione" sventolata dagli insorti islamisti che hanno preso il potere a Damasco e hanno deposto il regime di Bashar al Assad. "Siamo parte della Siria unita e del popolo siriano", si legge nel comunicato delle forze curdo-siriane diffuso poco fa ai media.

LIBERO MERCATO E ONESTA CORANICA - LA REVIRGINATION DEI JIHADISTI TAGLIAGOLE IN SIRIA BY REPUBBLICA

