DEBUTTO E MI BUTTO - PRIMO MATCH DA PANICO NELLA FEDERAZIONE DI WRESTLING "AEW" PER SHAQUILLE O’NEAL, EX STAR DELLA NBA, CHE SI LANCIA CONTRO L’AVVERSARIO CODY RHODES SCARVENTANDOLO FUORI DAL RING: I DUE ATTERRANO SU UN TAVOLO DI LEGNO CHE VA IN MILLE PEZZI SOTTO IL LORO PESO – NE ESCONO DOLORANTI, ARRIVA PURE L’AMBULANZA, MA… VIDEO