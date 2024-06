AVVISO PER GLI ATLETI CHE ANDRANNO ALLE OLIMPIADI: PORTATEVI IL PRANZO DA CASA! – GLI CHEF DEI VILLAGGI OLIMPICI DELLA CAPITALE FRANCESE HANNO MESSO AL BANDO PATATINE FRITTE, FOIE GRAS, BEVANDE ALCOLICHE E ALTRI PIATTI CONSIDERATI POCO SALUTARI E “GREEN”: MEGLIO HOT DOG VEGETARIANI, PATATE DOLCI E FALAFEL – L’80% DEGLI INGREDIENTI USATI NELLE MENSE ARRIVERA’ DALLA FRANCIA (IL RESTO DA UN RAGGIO DI 300 CHILOMETRI DI DISTANZA DAL PAESE) – L’ALCOL È STATO VIETATO ANCHE NEGLI STADI…

l pranzo di Babette? Con le quaglie en sarcophage dopo il brodo di tartaruga? Ma per carità, no. La cuoca del presidente con i tartufi del Sarladais detti i "diamanti neri" che tanto piacevano a François Mitterrand? Macché. Le boeuf Bourguignon di Julie&Julia? Proprio non ci siamo, cambiate film per Parigi 2024. E cambiate tavola […]

Niente patate fritte a Parigi 2024. Chiaro, no? Fanno male, sono insalubri. Gli chef olimpici hanno deciso che nella mensa del villaggio non saranno nel menu. […] Gli atleti devono mangiare bene: meglio hot dog vegetariani, patate dolci con hummus, melanzane grigliate, falafel di barbabietola. Sono Giochi del 21° secolo, il pianeta è surriscaldato, anche lo sport deve fare la sua parte. […]

Charles Guilloy e Stéphane Chicheri, i due cuochi della mensa olimpica che servirà 45 mila pasti ai 15 mila atleti, hanno scelto così. Naturalmente niente foie gras, perché le povere oche vengono ingozzate e trattate male, e niente avocado perché «arrivano da troppo lontano». […] Anche se chef Chicheri tranquillizza: «Serviremo 500 diversi piatti, non mancheranno i formaggi francesi, le baguette e la blanquette di vitello. Ma niente tartare di carne e sanguinaccio». […] «nessuna eccezione».

Banditi anche piatti e forchette non compostabili. Zero sprechi. L'80 per cento degli ingredienti viene dalla Francia e il resto è nel raggio di 300 chilometri. […] Per offrire diversità nella cucina del villaggio si alterneranno tre chef: Alexandre Mazzia, tre stelle Michelin, cresciuto nella Repubblica Democratica del Congo, Akrame Benallal che ha trascorso i primi 13 anni della sua vita in Algeria e Amandine Chaignot, 45, nata a Orsay, a sud di Parigi, dove ha un ristorante che serve le migliori cosce di rana della capitale.

Il suo menu olimpico: croissant con uovo e crema di carciofi, formaggio di capra e tartufi, pollo agli scampi. La cucina francese è il soft power della Francia, impiega 800 mila persone con un settore enogastronomico che genera 55 miliardi all'anno. […]

Un mondo libero, molto free: carbon, meat, sugar, plastic free. Vabbè direte, almeno si potrà stappare qualche bottiglia […] Macché, alcol vietatissimo, negli stadi e al villaggio. Saranno Giochi analcolici[…] Dopo aver preso in giro i paesi arabi perché nello sport festeggiano con l'acqua di rose e i monarchi del Qatar che nell'ultimo Mondiale se ne infischiarono se una birra famosa era sponsor Fifa e vietarono l'alcol, ora anche l'illuminatissimo mondo occidentale mette al bando wine beer and spirits. Alcol free, ci mancherebbe.

Anche sulle tribune del Roland Garros è appena scattato il divieto, troppi tifosi maleducati (ma per una birretta?), così la direttrice Amelie Mauresmo ha detto basta. «Va bene l'entusiasmo e mostrare le emozioni, ma i giocatori vanno rispettati». Ai Giochi nelle suites e nei palchi degli sponsor però le bottiglie non mancheranno, perché le celebrities hanno i loro privilegi […]

