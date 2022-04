AVVISO PER I BAGNANTI DEL LITORALE ROMANO: SE VOLETE AFFOGARE, FATELO PRIMA DELLE 17! - NEL BANDO PER L'ASSUNZIONE DI BAGNINI A CASTELPORZIANO, LA PRESENZA DEI BAGNINI SARÀ GARANTITA DALLE 9 ALLE 19 NEI FESTIVI MENTRE PER I FERIALI DALLE 10 FINO ALLE 17! - IL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO FERRARA: “LA NUOVA MAGGIORANZA HA RIDOTTO L'ORARIO. DOPO LE 17 LA GENTE POTREBBE TRANQUILLAMENTE AFFOGARE O MAGARI RESTARE VITTIMA DI UNA CONGESTIONE…"

Da www.agronline.it

Spiagge inizia il conto alla rovescia, oggi pubblicato il bando per le postazioni di salvataggio a Castelporziano, mentre per gli arenili di ponente c’è l’incognita dei lavori di ripascimento che dovrebbero concludersi entro il prossimo 15 maggio. Ad Ostia ponente quattro lotti sono stati già assegnati e saranno regolarmente aperti dal primo maggio, per gli altri le procedure sono ancora in corso, intanto però a Castelporziano sarà garantita la sicurezza e la pulizia degli arenili.

Oggi è stato pubblicato il bando e ci sarà tempo fino al 3 maggio per partecipare, dal 14 maggio dovrebbe scattare il servizio. Il bando, in particolare, prevede la presenza della guardiania a mare per un totale di 125 giorni, suddivisi in 89 feriali e 36 festivi, nei festivi (fine settimana) il servizio sarà garantito dalle 9 alle 19 (dieci ore giornaliere), mentre per i feriali il servizio si svolgerà a partire dalle ore 10 fino alle 17.

Sulla questione spiagge, il consigliere comunale Paolo Ferrara (M5S) non lesina critiche: “La nuova maggioranza aveva assicurato che avrebbero messo gli assistenti bagnanti per tutto il giorno, ma sostanzialmente ne hanno ridotto l'orario: perché dal lunedì al venerdì per tutti i giorni della stagione estiva, compresi fra il 14 maggio e il 15 settembre, il servizio si svolgerà dalle ore 10 e terminerà alle ore 17. Questo significa – continua Ferrara – che dopo le 17 la gente potrebbe tranquillamente affogare o magari restare vittima di una congestione dopo aver trascorso l’intera giornata sotto il sole”.

La replica del presidente Mario Falconi non si è fatta attendere: “Non capisco che cosa hanno da dire….il miglioramento rispetto all’anno scorso è evidente La presenza degli assistenti bagnanti è stata assicurata fino al 15 settembre e probabilmente prorogheremo il servizio fino al 30 settembre. L’anno scorso la presenza dei marinai di salvataggio era assicurata solo nei fine settimana e nei mesi di luglio ed agosto, adesso saranno al loro posto tutta l’estate. Del resto limitare l’orario di servizio ha consentito un risparmio di spesa necessario ad evitare di dover ricorrere ad una procedura Europea che avrebbe comportato tempi troppo lunghi”.

Sul discorso spiagge Mario Falconi vuole chiarire: “Non abbiamo deciso di togliere la spiaggia per cani, anzi, ne faremo due, ma con regole diverse. Innanzitutto saranno riservate solo a quei padroni che hanno messo in regola il proprio animale ed eseguito tutte le vaccinazioni d’obbligo. Sarà individuata probabilmente nei pressi della precedente, la cosa è in via di definizione per la questione dei lavori in corso sul quel tratto di costa. Posso anticipare che un’altra spiaggia per cani sarà allestita, con le stesse regole, anche a Castelporziano”.

Resta il nodo della pulizia degli arenili. “Le spiagge le puliremo noi. - afferma Falconi – Utilizzeremo fondi comunali e regionali (320 mila euro), i servizi saranno assicurati e migliorati, gli utilizzatori delle spiagge pubbliche possono stare tranquilli, tempo permettendo, sarà una bella Estate”