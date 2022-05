AVVISO AI CONSUMATORI DI "POLVERE": INGOIARE COCAINA NON VI SALVERÀ DALL'ARRESTO - UN TUNISINO DI 37 ANNI HA PENSATO BENE DI BUTTARE GIÙ LA DROGA CHE AVEVA CON SÉ PER SCAPPARE DAGLI AGENTI CHE LO STAVANO BRACCANDO DENTRO LA STAZIONE CENTRALE DI MILANO - L'UOMO È STATO SUBITO PORTATO IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI E…

Da www.leggo.it

cocaina

Ingoiare cocaina per scappare dalla polizia. È quanto successo all'interno della Stazione Centrale di Milano, domenica 8 maggio. Un cittadino tunisino di 37 anni, alla vista della polizia, ha ingoiato la droga che aveva con sé per scappare dagli agenti.

Tutto è accaduto in pochi attimi. Per scappare dagli agenti, l'uomo si è rifugiato in un sottoscala della stazione e, pensando di evitare conseguenze, ha cercato di sbarazzarsi della coca che aveva in tasca, ingoiandola.

MILANO STAZIONE CENTRALE

È stato subito portato in ospedale per accertamenti, ma non ha riportato conseguenze. Per lui è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E i 15 grammi di hashish che aveva con sé, sono stati sequestrati.