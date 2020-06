AVVISO AI NAVIGATI: L’ECOMOSTRO PERDE I PEZZI - DALLA TANGENZIALE EST DI ROMA PIOVONO CALCINACCI: È LA SECONDA VOLTA IN 14 GIORNI - I CITTADINI SONO IN ALLARME PERCHÉ TEMONO PROBLEMI STRUTTURALI - LA STRUTTURA E' OBSOLETA, MOSTRA SEGNI DI USURA ED E' TRA GLI "OSSERVATI SPECIALI" DEL COMUNE - IN PASSATO SI ERA PENSATO DI SMONTARLA MA IL PROGETTO FU CASSATO DA…

virginia raggi sulla tangenziale est

Ste. P. per “il Messaggero”

Che succede in via Prenestina? Ieri sono tornati a piovere calcinacci dal tratto della tangenziale che solca il confine tra l' Esquilino e il Pigneto. È la seconda volta in due settimane: i residenti, e i tantissimi automobilisti che percorrono ogni giorno quell' importante asse di collegamento cittadino, cominciano ad avere seriamente paura. Il 23 maggio scorso c' è stato un altro episodio di crollo inquietante e che ora fa sospettare che possano esserci problemi strutturali.

tangenziale est di roma

LA SOPRAELEVATA

Ieri mattina infatti, intorno alla 9 e 20 la sopraelevata, all' altezza di via Prenestina 39, si è sbriciolata facendo piombare a terra con un volo di diverse decine di metri calcinacci pericolosi per chi passava sotto. Non ci sono stati feriti.

Immediato l' intervento dei vigili del fuoco che sono saliti con l' autoscala sulla tangenziale per verificare cosa sia accaduto. Sul posto anche il gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, per permettere l' intervento e mettere in sicurezza la zona che è stata completamente chiusa al traffico. Per circa un' ora via Prenestina è stata inaccessibile da piazzale Prenestino in direzione centro.

tangenziale est

«Non si tratta di una caduta che comporta problemi strutturali. Stiamo accelerando al massimo le operazioni di ripristino e contiamo di chiudere gli interventi in pochi giorni», rassicura l' assessore ai Lavori pubblici Linda Meleo.

In quel tratto di strada passano diversi tram, autobus (dove sono caduti i calcinacci, poco lontano c' è il quartier generale dell' Atac), nonché tantissimi automobilisti: la via Prenestina è un' importante asse di collegamento cittadino. Sopra scorre la tangenziale est, altro asse viario fondamentale. E appena 14 giorni fa si è staccato dall' alto, dalla tangenziale, ed è precipitato giù un copriferro. Era un venerdì, pomeriggio inoltrato, dopo le 18. Il blocco è venuto giù seminando panico sotto gli archi della sopraelevata dove c' è la banchina in cui si aspetta il tram. Le cause di quel cedimento e di quello di ieri sono tutte da accertare.

tangenziale est di roma 9

IL DIPARTIMENTO

Su facebook Meleo aveva rassicurato già una volta tutti: «Dopo i sopralluoghi operativi sono iniziati questa mattina gli interventi sul tratto di Tangenziale Est dove ieri sono cadute alcune parti di calcestruzzo. Il Dipartimento Lavori Pubblici è già al lavoro.

Non sussistono problemi di sicurezza per chi percorre la Tangenziale, si tratta di un intervento di ripristino del calcestruzzo ammalorato, non di un problema strutturale». E poi scrisse che «da lunedì (25 maggio ndr) intensificheremo i turni di lavoro dell' impresa per velocizzare le operazioni di ripristino». Certo è che dopo l' episodio di ieri è comparsa una vistosa crepa proprio nel punto dove si sono verificati i crolli. E sono visibili intere parti letteralmente mangiate: sono i buchi lasciati dai calcinacci venuti giù.

tangenziale est di roma 5 abbattimento tangenziale est di roma 3 tangenziale est di roma 7 tangenziale est di roma 10 tangenziale est roma 2 tangenziale est roma 11 tangenziale est roma 3 tangenziale est roma 4 tangenziale est di roma 1 tangenziale est di roma 8