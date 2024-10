GLI AVVOCATI DI LAPO ELKANN SCRIVONO A DAGOSPIA: “LA DECISIONE SOFFERTA DI PORRE ‘ITALIA INDEPENDENT’ IN LIQUIDAZIONE È AVVENUTA NELL’AMBITO DI UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO BANCARIO (APPROVATO DAL TRIBUNALE E SUL QUALE I PRINCIPALI CREDITORI HANNO ESPRESSO PARERE POSITIVO) CHE HA PREVISTO UN SIGNIFICATIVO INTERVENTO DELL’AZIONISTA DI RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ LAPO ELKANN MEDIANTE EROGAZIONE DI RISORSE PROPRIE, PARI A 12,8 MILIONI DI EURO. LAPO HA DIMOSTRATO DI AVER CERCATO DI ATTENUARE AL MINIMO L’IMPATTO DI DETTA LIQUIDAZIONE”

SEI UN CREDITORE DI LAPO ELKANN? CAZZI TUOI - DOPO IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ DI OCCHIALI "ITALIAN INDEPENDENT GROUP", I CREDITORI HANNO DOVUTO CONDONARE AL RAMPOLLO DI CASA AGNELLI QUASI 24 MILIONI DI DEBITI - CRISTIANO RONALDO, AMICO DI LAPO, HA RINUNCIATO AD INCASSARE 2,8 MILIONI. LA BANCA CHE CI HA RIMESSO PIÙ SOLDI NELLA DISAVVENTURA IMPRENDITORIALE È STATA UNICREDIT, CHE HA DOVUTO RINUNCIARE A 8,5 MILIONI, CIRCA IL DOPPIO DEL SECONDO ISTITUTO COINVOLTO: BANCA IFIS (4,8 MILIONI) - E LAPO CONTINUA A PERDERE SOLDI...

Riceviamo e pubblichiamo:

In relazione all' articolo pubblicato in data odierna si precisa quanto segue. La decisione sofferta di porre Italia Independent in liquidazione è avvenuta nell’ambito di un piano di ristrutturazione del debito bancario- approvato dal Tribunale e sul quale i principali creditori hanno espresso parere positivo - che ha previsto un significativo intervento dell’azionista di riferimento della Società Lapo Elkann mediante erogazione di risorse proprie, pari a 12,8 milioni di Euro, finalizzato anche ad attenuare gli impatti negativi della procedura sui dipendenti della società e consentire il pagamento integrale degli stipendi.

Inoltre, questa erogazione ha fatto seguito a circa 25 milioni di risorse personali immesse dallo stesso Lapo Elkann nella casse della società durante gli ultimi anni di attività, come anche ricordato dal Tribunale in sede di omologa. Teniamo quindi a sottolineare che Lapo Elkann, che non ha mai ricoperto ruoli gestionali e che della società è stato Presidente e Direttore Creativo, grazie a utilizzo di risorse personali - esempio piuttosto raro - ha dimostrato di aver cercato di attenuare al minimo l’impatto di detta liquidazione.

Team Legale e Comunicazione Lapo Elkann