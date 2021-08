AZZANNATA DA UNA "TROY" - JESSICA LEIDOLPH, 36ENNE MODELLA TEDESCA GRANDE AMANTE DEGLI ANIMALI, È STATA ATTACCATA DAL LEOPARDO "TROY" DURANTE UN SERVIZIO FOTOGRAFICO NEL RECINTO DELL’ANIMALE, NELL'EST DELLA GERMANIA – LA DONNA, CHE HA RIPORTATO PROFONDE FERITE ALLA TESTA, ORA LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE IN OSPEDALE – LO SHOOTING ERA STATO ORGANIZZATO IN UN CENTRO PRIVATO PER ANIMALI DOVE GIÀ IN PASSATO…

Una modella è stata attaccata da un leopardo martedì scorso durante un servizio fotografico nel recinto dell'animale, nell'est della Germania: Jessica Leidolph, 36enne gothic model e amante degli animali, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni con ferite alla testa.

L'attacco è avvenuto a Nebra, nella Sassonia-Anhalt, in un centro privato per animali in pensione già impiegati in produzioni cinematografiche, spot pubblicitari ed altre attività commerciali. Il proprietario del centro non ha voluto rilasciare commenti.

Nel recinto in questione c'erano due leopardi, Troy e Paris. Non è chiaro chi ha organizzato il servizio fotografico. In passato Troy e Paris sono sati impiegati per uno spot pubblicitario di tv al plasma.

Il gruppo Peta per la difesa dei diritti degli animali ha chiesto che i felini siano tenuti in centri di soccorso riconosciuti dallo Stato, dove non possono essere sfruttati a fini commerciali.

