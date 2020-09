AZZO, CHE SCAZZO! – MEGA RISSA IN STRADA A NEW YORK DOVE UN UOMO BIANCO È STATO PESTATO A SANGUE DA UNA DOZZINA DI UOMINI DI COLORE: UNA DONNA HA PROVATO A FERMARLI, MA LORO SI SONO DILEGUATI SOLO QUANDO HANNO SENTITO LE SIRENE DELLA POLIZIA – IL VIDEO HA FATTO INFIAMMARE I SOSTENITORI DI TRUMP: “ALZATE LA MANO SE SIETE STANCHI E STUFI DELLA SICURISSIMA CITTÀ DEL SINDACO DE BLASIO”… VIDEO

Raise your hands if you're sick and tired of @NYCMayor's safest city. pic.twitter.com/NdHc6NHBYg — Joel Fischer (@JFNYC1) September 11, 2020

Gerry Freda per "www.ilgiornale.it"

In questi giorni sta circolando sul web un video che mostra una scena relativa alla violenza di cui è ormai preda la città di New York.

Il clip in questione mostra una mega-rissa in cui una decina di aggressori di colore si avventano contro un uomo bianco. I commenti pubblicati su Internet in merito a quella scena esprimono quindi critiche incendiarie all’indirizzo del sindaco democratico della Grande Mela, Bill De Blasio, che in passato si è più volte vantato di avere reso la metropoli Usa più sicura. In base alle immagini citate, tuttavia, New York sembra invece ancora vittima di immotivate esplosioni di violenza.

La scena della mega-rissa, nel dettaglio, è stata messa in rete venerdì scorso dall’attivista pro-Trump Joel Fischer, un feroce critico del primo cittadino progressista. Il video è infatti inizialmente apparso sulla pagina Twitter personale di Fischer.

Nella ripresa, effettuata di giorno in una strada trafficata della Grande Mela, si nota un gruppo di 12 individui di colore assalire l’auto di un uomo bianco, che esce allora dal veicolo per darsela a gambe, ma viene raggiunto dal branco e preso a calci e pugni. Gli assalitori si accaniscono sul malcapitato anche quando quest’ultimo è ormai a terra, nel bel mezzo della carreggiata. Alla fine, la banda interrompe la gragnuola di colpi, lasciando che la vittima dell’attacco, dolorante, si allontani.

In poco tempo, il clip è stato visionato da migliaia di utenti, sia statunitensi sia di altri Paesi, ricevendo molti commenti caustici nei riguardi dell’amministrazione De Blasio.

Lo stesso Fischer, diffusore originario della ripresa, ha postato, come didascalia di accompagnamento a quest’ultima, le seguenti parole di fuoco contro il sindaco dem: “Alzate la mano se siete stanchi e stufi della sicurissima città del sindaco De Blasio”.

La pubblicazione delle immagini incriminate sta continuando a infiammare sul web il dibattito sulle politiche messe in atto in questi anni dall’esponente progressista per rafforzare la sicurezza urbana, con migliaia di internauti che bollano tali provvedimenti, alla luce del video messo in rete da Fischer, come assolutamente inefficaci.

