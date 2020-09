25 set 2020 19:00

UNA BADANTE DI PORDENONE, GIÀ INDAGATA PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE E AUTO-RICICLAGGIO DOPO AVER SOTTRATTO 700MILA EURO A UN’ANZIANA DI 91 ANNI, È ORA INDAGATA ANCHE PER DISTRUZIONE DI CADAVERE: DOPO LA MORTE DELLA VECCHIETTA, AVVENUTA SOLO IN SUA PRESENZA, NON HA AVVISATO ALCUN FAMILIARE E HA FATTO CREMARE IL CADAVERE, PRECLUDENDO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE UN’AUTOPSIA…