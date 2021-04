A BALI E' CACCIA AI TURISTI CHE HANNO GIRATO UN VIDEO PORNO SU UN MONTE SACRO - IL VIDEO E' STATO POI CARICATO DU PORNHUB E HA RICEVUTO 1,2 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI - A FEBBRAIO UNA MODELLA ERA STATA FERMATA PER ATTI OSCENI DOPO AVER POSTATO SU INSTAGRAM UNA SUA FOTO SUL DORSO DI UN ELEFANTE CON LA DIDASCALIA: "VIBRAZIONI NATURALI"

La polizia sta dando la caccia a una coppia di turisti che ha registrato un video porno in cima a un vulcano sacro. Il video è stato girato sul monte Batur, sull'isola di Bali in Indonesia, ed è stato successivamente caricato su Pornhub.

Una donna, che da allora è stata identificata come una modella russa, indossava una maschera sul mento nella clip. Il filmato è stato visto più di 1,2 milioni di volte sulla piattaforma porno, ma da allora è stato rimosso, riferisce Coconuts.

Si ritiene che sia stato girato l'anno scorso e la polizia sta cercando di scoprire se i due sono ancora sull'isola. Il capo del distretto di Bangli, I Gusti Agung Dhana Aryawan, ha dichiarato: «Il nostro ufficiale ha trovato il luogo, in particolare lungo il sentiero escursionistico del Monte Batur, un po' sopra il tempio di Pasar Agung. Ci stiamo coordinando con l'immigrazione per scoprire se le persone interessate sono ancora a Bali».

Se sono ancora in Indonesia, la coppia potrebbe essere accusata di atti osceni in luogo pubblico. Il reato prevede una pena detentiva massima di due anni e otto mesi di reclusione.

A febbraio, una modella ha suscitato indignazione quando ha posato nuda su un elefante in via di estinzione per un post su Instagram ed è stata interrogata dalla polizia a Bali. Alesya Kafelnikova, 22 anni, influencer russa, ha pubblicato la clip per i suoi 557.000 follower, con la didascalia «vibrazioni naturali», ma ha cancellato il post e si è scusata per aver fatto arrabbiare gli amanti degli animali in tutto il mondo.

Gusti Ayu Suinaci, a capo di un'unità speciale per i crimini presso la polizia di Bali, ha detto che l'influencer è stata convocata per essere interrogata sul post provocatorio, ha riferito il quotidiano indonesiano Kompas. Tuttavia, ha detto che la polizia ha concluso che Alesya non aveva infranto nessuna legge, perché «non ha mostrato intenzionalmente qualcosa di volgare o qualcosa di diverso dall'arte».

Save the Asian Elephants in precedenza ha descritto la foto come una «acrobazia grossolana». La maggior parte degli elefanti a Bali vive in cattività e viene cavalcata dai turisti.

In seguito Alesya ha pubblicato: «Faccio opere di beneficenza da molti anni e una delle mie ultime donazioni è stata il sostegno finanziario agli animali e alla popolazione locale del villaggio, in cui ho scattato queste foto».

