Estratto dell'articolo di Chiara Barison per il "Corriere della Sera"

anna sorokin

Per essere famosa, è famosa. Eppure la sua partecipazione alla versione statunitense di «Ballando con le stelle» ha suscitato non poca indignazione. Il motivo? Lei è Anna Sorokin, la donna che ha preso in giro tutti fingendosi (con un discreto successo) una ricca ereditiera. Il dettaglio che anima il dibattito pubblico si trova in fondo alla sua gamba destra: porta una cavigliera elettronica, «gioiello» riservato a chi è sottoposto a detenzione domiciliare.

[…] Nata in Russia ma cresciuta in Germania, è stata arrestata in California nel 2017 dopo aver passato quattro anni a interpretare il ruolo della ricca ereditiera Anna Delvey. Questo espediente le ha permesso di frodare hotel, ristoranti e banche per un valore che si avvicina ai 300 mila dollari. Per questo motivo è stata condannata a 12 anni di prigione e, dopo averne scontati quasi quattro, nel 2021 è stata rilasciata con l’obbligo di tornare in Germania.

anna sorokin

Infatti, la cavigliera elettronica è collegata non alla condanna per truffa, ma alla violazione delle regole sull’immigrazione previste negli Stati Uniti. Dopo tre anni, Sorokin tenta ancora di resistere all’espulsione con una richiesta di asilo. […]. L’ipotesi più accreditata è che la richiesta sia legata alle sue origini russe. […]

L’attrice Whoopi Goldberg, durante un dibattito televisivo sulla questione, ha espresso le proprie perplessità facendo notare che la legge sull’immigrazione americana «ha un doppio binario», uno dei quali favorisce le persone benestanti o che godono di contatti privilegiati. C’è da dire che, prima che venisse ufficializzata la sua partecipazione al noto programma danzante, la finta ereditiera ha partecipato alla New York Fashion Week, ha registrato un podcast ed è stata intervistata da diverse testate. Per fare parte del cast di «Ballando con le stelle» che ha debuttato ieri le è anche stato permesso di trasferirsi a Los Angeles, città in cui si trovano gli studi televisivi. […]

