Senza lavoro e inghiottito dai debiti, Fazal, operaio della fornace di mattoni afghano, racconta che l'implosione dell'economia del paese gli ha lasciato una scelta difficile: dare in sposa le sue giovani figlie o rischiare che la famiglia muoia di fame.

Il mese scorso, ha ricevuto una dote di 3.000 dollari dopo aver consegnato le sue figlie di 13 e 15 anni a uomini con più del doppio della loro età. Se i soldi finiscono, potrebbe dover sposare la sua bambina di sette anni, ha detto.

«Non avevo altro modo per sfamare la mia famiglia e pagare il mio debito. Che altro avrei potuto fare?» ha detto alla Thomson Reuters Foundation dalla capitale afghana, Kabul. «Spero disperatamente di non dover sposare la mia figlia più giovane».

I matrimoni precoci sono aumentati di pari passo con l'impennata della povertà da quando i talebani hanno preso il potere 100 giorni fa, il 15 agosto, con segnalazioni di genitori indigenti che promettevano persino bambine per futuri matrimoni in cambio di doti.

Gli attivisti hanno previsto che il tasso di matrimoni precoci - che era prevalente anche prima del ritorno dei talebani - potrebbe quasi raddoppiare nei prossimi mesi.

«Si paralizza (il mio) cuore sentire queste storie ... Non è un matrimonio. È stupro di minori», ha detto Wazhma Frogh, importante attivista per i diritti delle donne afghane. Ha detto di aver sentito parlare di casi ogni giorno, che spesso coinvolgevano ragazze di età inferiore ai 10 anni, anche se non era chiaro se le ragazze sarebbero state costrette a fare sesso prima di raggiungere la pubertà.

L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia UNICEF ha affermato che ci sono state segnalazioni credibili di famiglie che offrono figlie di appena 20 giorni per un futuro matrimonio in cambio di una dote.

Paralizzato dalla siccità e dal collasso economico, l'Afghanistan è destinato a diventare teatro della peggiore crisi umanitaria del mondo, secondo le agenzie delle Nazioni Unite. Con l'arrivo dell'inverno, l’agenzia ha affermato che milioni di persone saranno sull'orlo della fame e il 97% delle famiglie potrebbe scendere al di sotto della soglia di povertà entro la metà del 2022.

L'improvviso ritorno al potere del gruppo islamico intransigente ha visto miliardi di dollari in beni afgani congelati all'estero e la maggior parte degli aiuti internazionali bloccati. I prezzi del cibo sono schizzati alle stelle e milioni sono disoccupati o non sono stati pagati.

Frogh ha affermato che le famiglie sposano le loro ragazze per ridurre il numero di bocche da sfamare e per ottenere doti, che in genere vanno da 500 a 2.000 dollari, con i bambini più piccoli che attirano somme più elevate.

I genitori stanno anche consegnando le figlie per saldare i debiti. Frogh ha citato un caso in cui un padrone di casa aveva preso la bambina di nove anni di un inquilino sconvolto quando non poteva pagare l'affitto. Nel nord-ovest dell'Afghanistan, ha detto che un altro uomo aveva lasciato i suoi cinque figli in una moschea perché non poteva dar loro da mangiare. Le tre ragazze, tutte ritenute sotto i 13 anni, si sono sposate lo stesso giorno.

«Il numero di casi è aumentato così tanto a causa della fame. Le persone non hanno nulla e non possono nutrire i propri figli», ha affermato Frogh, fondatrice della Women & Peace Studies Organization, che lavora con le donne leader di base in tutto il paese. «È completamente illegale e non consentito nella religione», ha aggiunto.

L'UNICEF ha affermato di aver avviato un programma di assistenza in denaro per aiutare a ridurre i rischi della fame e dei matrimoni precoci e di essere in collegamento con i leader religiosi per fermare le cerimonie che coinvolgono ragazze minorenni.

Prima che i talebani prendessero il sopravvento, l'età minima legale per il matrimonio era di 16 anni per le ragazze, al di sotto del minimo riconosciuto a livello internazionale di 18 anni. I talebani però affermano di riconoscere solo la sharia che non prevede un'età minima, lasciandola aperta all'interpretazione.

Il muratore Fazal ha affermato che i suoi problemi sono iniziati quando la crisi economica ha interrotto i lavori di costruzione. Come i suoi compagni di lavoro, era stato pagato in anticipo: 1.000 dollari per sei mesi di lavoro. Con l'esaurimento della richiesta di mattoni, il suo capo gli ha detto di restituire il suo anticipo, ma Fazal, che ha dato solo il suo nome, ne aveva già speso gran parte per le cure mediche per la moglie malata.

I residenti locali hanno affermato che anche molti altri lavoratori delle fornaci sono stati costretti a sposare giovani ragazze per rimborsare gli anticipi. I dati nazionali più recenti mostrano che il 28% delle ragazze in Afghanistan si sposa prima dei 18 anni e il 4% prima dei 15.

Ma Frogh e l'attivista per i diritti delle donne afghane Jamila Afghani hanno previsto che fino a metà delle ragazze potrebbero essere costrette a sposarsi prima dei 18 anni se la crisi dovesse continuare. Le ragazze che si sposano giovani sono a maggior rischio di stupro coniugale, abusi domestici, sfruttamento e pericolose complicazioni della gravidanza.

«Rovina le loro vite, la loro salute psicologica, emotiva, fisica e sessuale», ha detto Afghani, presidente della sezione afghana della Women's International League for Peace and Freedom, che conta 10.000 membri in tutto il paese. «Queste ragazze sono spesso trattate come serve, come schiave».

Afghani ha detto che gli attivisti sono recentemente intervenuti per fermare il matrimonio di una bambina di nove anni con un uomo di 30 anni per una dote di 50.000 afgani (538 dollari) nella provincia di Ghazni, nel sud-est. Gli esperti dei diritti hanno affermato che la chiusura da parte dei talebani delle scuole superiori femminili è un altro dei motivi che spinge i genitori a far sposare le loro figlie.

«I due più importanti fattori di rischio per favorire i matrimoni precoci sono la povertà e la mancanza di accesso all'istruzione», ha affermato Heather Barr di Human Rights Watch, che ha lavorato con le donne in Afghanistan per più di sei anni.