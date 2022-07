5 lug 2022 18:10

UN BAMBINO DI DUE ANNI E MEZZO È ANNEGATO IN MARE A SANTA SEVERA, SUL LITORALE A NORD DI ROMA – IL PICCOLO SI TROVAVA SULL'ARENILE CON UN PARENTE CHE L'HA PERSO DI VISTA PER POCHI ISTANTI PER POI RITROVARLO PRIVO DI SENSI IN ACQUA – I MEDICI DEL 118 HANNO PROVATO A RIANIMARLO PER CINQUANTA MINUTI, INUTILMENTE, POI LO HANNO PORTATO IN OSPEDALE, DOVE È STATO DICHIARATO MORTO