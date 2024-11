BAMBOLE SÌ, MA NON GONFIABILI – GROSSO GUAIO PER IL COLOSSO DEI GIOCATTOLI MATTEL CHE HA MESSO IN VENDITA BAMBOLE DELLA SERIE “WICKED” CON UN LINK A UN SITO PORNO: SULLA CONFEZIONE SI FA RIFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA HOT “WICKED.COM” INVECE CHE A “WICKEDMOVIE.COM” – UN ERRORE CHE HA COSTRETTO LA MATTEL A DIFFONDERE UN’ALLERTA AI GENITORI: “BUTTATE LE SCATOLE”…

Con una parolina in meno l'indirizzo cambia e invece che rimandare al sito dedicato al lancio del film Wicked, con Cynthia Erivo e Ariana Grande, si finisce su un sito pornografico. Il pasticcio del colosso dei giocattoli Mattel si è scoperto nello scorso week end, quando sono iniziate a circolare online le fotografie della confezione delle bambole Glinda e Elphaba, le protagoniste dell'adattamento cinematografico del musical, con un link a wicked.com, invece che a wickedmovie.com.

«[…] Ci rammarichiamo profondamente per questo spiacevole errore e stiamo prendendo misure immediate per porvi rimedio. Si avvisano i genitori che il sito web stampato in modo errato e non corretto non è appropriato per i bambini. Si consiglia ai consumatori che hanno già il prodotto di gettare la confezione del prodotto o di oscurare il collegamento e di contattare il servizio clienti Mattel per ulteriori informazioni».

L’errore di stampa è finito sulle bambole vendute da Target, Kohls e Amazon, partner ufficiali del film che uscirà a fine mese in tutto il mondo, ma non altri negozi. Le bambole non sono più disponibili su Amazon e Target le avrebbe già ritirate dai negozi. […]

