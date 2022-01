23 gen 2022 14:00

BANCARI E BACCHETTONI - BENEDETTA D'ANNA, IN ARTE BENNY GREEN, È STATA LICENZIATA DALLA BANCA DOVE LAVORAVA DA 17 ANNI PER COLPA DEL SUO HOBBY A LUCI ROSSE: POSAVA PER FOTO HOT E AVEVA ANCHE GIRATO UN FILM PORNO DOPO ESSERE STATA SOSPESA - LEI NON CI STA: "SONO STATA DISCRIMINATA, SFIDO I FALSI MORALISMI". IL SUO AVVOCATO: "SI TRATTA DI LIBERA ESPRESSIONE DELLA SFERA SESSUALE PRIVATA E PERSONALE DELLA DIPENDENTE" - MA SECONDO IL DATORE DI LAVORO LA STORIA È DIVERSA…