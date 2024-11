LA BANDA DEGLI ONESTI AL KEBAB - DA ALCUNE SETTIMANE CIRCOLANO IN TURCHIA BANCONOTE FALSE DA 50 E 100 DOLLARI, PER UN AMMONTARE DI OLTRE 600 MILIONI DI DOLLARI - I SOLDI, PRINCIPALMENTE STAMPATI IN MEDIO ORIENTE, IN ASIA E NEI BALCANI, SONO SPESSO CIRCOLATI ATTRAVERSO IL GRAN BAZAR DI ISTANBUL - LA SCORSA SETTIMANA LA POLIZIA HA ARRESTATO NOVE PERSONE CHE STAVANO CARICANDO I SOLDI FALSI NEI BANCOMAT, PER POI...

(ANSA) - Da alcune settimane circolano in Turchia banconote false da 50 e 100 dollari che, secondo alcune stime apparse sulla stampa turca, ammonterebbero in totale a 600 milioni di dollari. "Queste banconote di dollari false, principalmente stampate in Medio Oriente, in Asia e nei Balcani, sono spesso circolate attraverso il Gran Bazar", il popolare mercato coperto di Istanbul, aveva dichiarato già la scorsa settimana, in un'intervista a Hurriyet, Mustafa Unver, il capo di un'organizzazione che rappresenta alcuni uffici di cambio.

gran bazar istanbul 7

Secondo Unver, negli anni scorsi si sono verificate in Turchia situazioni simili, con la circolazione di false banconote da 200 e 500 euro, introdotte illegalmente nel mercato del Gran Bazar per poi essere diffuse nel resto del Paese, che in totale avevano un valore di 1,7 milioni di euro. Dopo che da settimane giravano voci sulla presunta circolazione di banconote false in Turchia, ieri sono stati pubblicati vari articoli a riguardo sulla stampa locale, mentre alcuni uffici di cambio a Istanbul hanno dichiarato che, temporaneamente, non compreranno o venderanno banconote da 50 e 100 dollari.

Secondo Daily Sabah, la scorsa settimana, le forze di sicurezza hanno arrestato nove persone sospettate di essere coinvolte nella distribuzione di denaro falso e sequestrato banconote da 50 dollari in operazioni a Istanbul, Balikesir e Corum. Le autorità hanno rivelato che la rete stava caricando dollari falsi negli sportelli bancomat, per poi ritirarli cambiandoli in lire turche. La Banca centrale di Ankara, con un comunicato, ha oggi fatto sapere di avere messo in pratica misure per "una lotta efficace alla contraffazione di banconote", sta esaminando le banconote false che sono state trovate e ha dato indicazioni alle banche su come adottare precauzioni riguardo alla frode.

gran bazar istanbul 5 SOLDI FALSI