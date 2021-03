LA BANDA DELLA SERRANDA COLPISCE ANCORA – A ROMA, DA MONTESACRO A TALENTI, E' EMERGENZA FURTI NEI NEGOZI E I PROPRIETARI SONO STREMATI: “SIAMO OSTAGGIO DEI LADRI” - I FURTI MESSI A SEGNO DURANTE IL COPRIFUOCO. PRESI DI MIRA UNA PASTICCERIA E UN FORNO I COMMERCIANTI E I RESIDENTI INVOCANO LE RONDE. TECNICAMENTE SI TRATTEREBBE DI ASSOLDARE DELLE GUARDIE PRIVATE…

Marco De Risi per “il Messaggero”

Terra di nessuno o meglio la terra degli specialisti nel tagliare le serrande o nell' abbatterle con un' auto-ariete. Accade da Montesacro a Talenti dove da mesi si registrano dei furti in vari esercizi commerciali anche vicini fra loro. Ed ecco che nasce l' esigenza da parte di qualche commerciante di pensare alle ronde. Agire anche da soli perché il sistema finisca, diminuisca. A muoversi è la banda della serranda. Perché ci sono questi raid? I ladri vanno in cerca dei soldi lasciati nelle casse e molti esercizi commerciali hanno casse a tempo che la banda riesce a rompere e quindi prendere i soldi.

LA DENUNCIA L' altra notte la banda ha colpito un negozio storico di Talenti aperto dal 1961 e divenuto anche luogo d' incontro fra residenti, la Pasticceria Galligani in via Nomentana 935. Il titolare è stato chiamato a fare un super lavoro per aggiustare le serrande a tempo di record. In pratica ci mostra delle foto dove si vedono le serrande tagliate con un frullino.

«Ma deve essere un attrezzo speciale - racconta il titolare della pasticceria - altrimenti si sentirebbe troppo rumore e sarebbe impossibile operare per la banda». Intanto, il ristoratore ha denunciato ieri mattina il furto. Ma non è il solo. Tutt' altro. Qualche giorno fa, gli esperti della serranda hanno colpito un forno che si trova a pochi civici dalla pasticceria.

È una situazione ormai che si sparge a macchia d' olio. Pancaldo a viale Jonio un fornaio rinomato. Anche lui è finito nel mirino dei ladri.

«Mi hanno aperto la serranda utilizzando un palo di un cartello stradale - spiega -. Io ho una cassa continua all' interno. Oltre a rubarmi qualche contante, hanno aperto anche la cassaforte e si sono portati via quasi 4.000 euro». Furti fotocopia ormai si affastellano l' uno sull' altro. In viale Adriano i ladri hanno messo le mani in una salumeria ed in un bar. Esercizi lungo piazza Monte Gennaro. Ma hanno colpito anche la famosa Torrefazione Bertini (una vineria ed enoteca gourmet) in viale Adriatico.

Da qui l' esigenza da parte di commercianti e residenti di provare a farsi giustizia da soli e usare le ronde. Tecnicamente si tratterebbe di assoldare «delle guardie private». Intanto il marchio della banda è quello della serranda. Ormai sono troppi i commercianti che quando vanno ad aprire i loro negozi li trovano sottosopra. Quasi un marchio di fabbrica quello della serranda.

LE INDAGINI La polizia sta indagando ma non è facile: si tratta di poche decine di poliziotti contro una banda che può contare sull' effetto sorpresa e sa come colpire senza attirare l' attenzione. Intanto, la Questura ha aumentato gli equipaggi in borghese proprio per contrastare la banda della serranda. La banda si è spinta anche a Montesacro basso.

Pochi giorni fa, la serranda tagliata con il furto dei soldi è capitato ad un negozio di cinesi su via Val D' Ossola. Poco distante, invece, è stato ripulito l' interno di un negozio da barbiere. Anche in questo caso hanno agito gli esperti della serranda. Nei giorni scorsi hanno colpito anche una frutteria, un negozio di telefonia e uno grande di elettronica. Insomma la lista è davvero lunga.