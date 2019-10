12 ott 2019 15:57

BANG! BANG! PANICO A NEW YORK PER UNA SPARATORIA IN UN LOCALE NOTTURNO DI BROOKLYN, 4 MORTI E 3 FERITI - L'ALLERTA È SCATTATA INTORNO ALLE 7 DEL MATTINO- INDAGINI IN CORSO PER RICOSTRUIRE L’ACCADUTO: 2 PERSONE FERMATE PER ESSERE INTERROGATE - VIDEO