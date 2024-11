LE BANLIEUE DI CASA NOSTRA - DOPO LA MORTE DELL’EGIZIANO RAMY IL QUARTIERE CORVETTO, A MILANO, E' STATO MESSO A FERRO E FUOCO: AGLI SCONTRI HANNO PARTECIPATO GIOVANISSIMI FACINOROSI (DA 16 AI 20 ANNI) PROVENIENTI ANCHE DA ALTRI QUARTIERI DELLE PERIFERIE MILANESI – ORA SI TEME UNA SALDATURA TRA VIOLENTI, IMMIGRATI IRREGOLARI E L’AREA ANTAGONISTA: UNA BOMBA SOCIALE CHE PUO’ TRASFORMARE MILANO IN UNA SANTABARBARA – IL SINDACO SALA: “SIAMO PREOCCUPATI MA RIMANIAMO ACCOGLIENTI” - VIDEO

https://www.lastampa.it/cronaca/2024/11/26/video/milano_notte_di_tensione_al_corvetto_dopo_la_morte_di_ramy_roghi_in_strada_e_tafferugli_con_la_polizia-14840274/

proteste a corvetto per ramy elgaml 8

(ANSA) –"Capisco che alla destra piaccia fomentare queste situazioni ma sono qui oggi per continuare a dire che Milano resterà una città accogliente". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala commentando i disordini scoppiati negli ultimi giorni nel quartiere periferico, a margine dell’inaugurazione di un nuovo centro dedicato ai migranti. "Quello che è successo ci richiama alla nostra attenzione ma non ci fa deviare rispetto alla nostra rotta – ha aggiunto -.

Noi facciamo un bagno di realismo e nel realismo le migrazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno. Ma le regole vanno rispettate". Il quartiere Corvetto "che sia delicato ne siamo consapevoli ma ci stiamo lavorando attraverso tante associazioni. È un quartiere più difficile di altri ma tutte le situazioni vanno affrontate – ha concluso -. A slogan non si va da nessuna parte. Certo che siamo preoccupati ma al contempo sappiamo che certe situazioni fanno parte anche della complessità del mondo che viviamo". (ANSA).

giuseppe sala

LA POLVERIERA CORVETTO

Estratti da avvenire.it

(...) Lunedì notte la rabbia che covava da giorni è esplosa nella vicina via Omero. Una settantina di ragazzi che inneggiavano al diciannovenne morto ha bloccato un autobus facendo scendere i passeggeri; dopodiché lo hanno distrutto.

proteste a corvetto per ramy elgaml 2

Gli agenti del reparto Mobile (nel quartiere ora entrano solo i poliziotti, e non i carabinieri, in base a una decisione presa in prefettura, in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza) sono stati bersagliati con lanci di bottiglie e di materiale edile, raccolti a secchi come munizionamento pronto all’uso. Decine i roghi e i cassonetti incendiati. Un fuoco d’artificio ha centrato il cofano di una volante aprendo un buco di diversi centimetri. Insomma, è stata una fortuna che tutto si sia concluso con una carica della polizia e senza feriti.

proteste a corvetto per ramy elgaml 3

Un 21enne montenegrino è stato arrestato e processato per direttissima. L’arrestato risiede a San Siro e, ai disordini di ieri, stando a quanto dicono gli stessi residenti del Corvetto, avrebbero partecipato giovani e giovanissimi (età dai sedici ai 20 anni, non di più) provenienti anche da altri quartieri delle periferie milanesi.

Ieri mattina i muri di piazza Gabrio Rosa e di via Panigarola erano tappezzati di scritte per Ramy, talvolta accompagnate dalle sigle “Antifa”, pro Pal, o contro la polizia, cosa che fa ipotizzare, o temere, una saldatura con l’area antagonista. Sempre ieri è stato indagato dalla Procura di Milano il carabiniere alla guida dell’auto di pattuglia quella notte.

proteste a corvetto per ramy elgaml 1 proteste a corvetto per ramy elgaml 6 proteste a corvetto per ramy elgaml 5 proteste a corvetto per ramy elgaml 7 proteste a corvetto per ramy elgaml 9 proteste a corvetto per ramy elgaml 4