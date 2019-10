13 ott 2019 18:17

BANNI DI SANGUE - CAOS AL FESTIVAL BANNI, A DEVARAGATTU, IN INDIA, DOVE CENTO PERSONE SONO RIMASTE FERITE, VENTI DELLE QUALI SONO RICOVERATI IN CONDIZIONI GRAVI – IN 300MILA HANNO TRASFORMATO LE STRADE IN UN CARNAIO SIMULANDO UNA LOTTA CON BASTONI IN ONORE DELLE DIVITÀ INDUISTE – LE AUTORITÀ AVEVANO INVITATO A NON SCENDERE IN STRADA CON…(VIDEO)