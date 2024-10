BARBRA STREISAND È RIUSCITA A CONVINCERE QUEL MISANTROPO DI BOB DYLAN A CANTARE CON LEI: LA NUOVA CANZONE FARÀ PARTE DEL MEGA ALBUM “DUETS” DELLA CANTANTE, CHE DUETTERÀ ANCHE CON PAUL MCCARTNEY E STING – IL SINGOLO CHE STREISAND CANTERÀ CON DYLAN È TOP SECRET: QUALCUNO IPOTIZZA SI POSSA TRATTARE DI UN BRANO DI FRANK SINATRA, MA… VIDEO

Lo scorso maggio vi ho parlato del prossimo album “Duets” di Barbra Streisand, la cui uscita è prevista forse per questo inverno.

Streisand è riuscita a convincere grandi star a registrare con lei. Paul McCartney e Sting sono stati tra i nomi confermati.

Ora ho sentito dire che Streisand ha registrato per il più improbabile dei duetti: Bob Dylan.

Il premio Nobel e Pulitzer Dylan non ha molti duetti nel suo curriculum. La maggior parte deriva da esibizioni spontanee dal vivo. Tra i suoi collaboratori in passato ci sono stati Johnny Cash, George Harrison ed Eric Clapton.

Streisand e Dylan insieme sono un incontro storico. Sono i due artisti più longevi della Columbia Records, a partire dai primi anni '60. (Dylan ha avuto un'uscita con la Asylum Records di David Geffen, ma poi è tornato subito. Streisand non se n'è mai andato.) È incredibile che non si siano mai incrociati in passato.

Cosa cantano? Forse una canzone di Frank Sinatra. Dylan ha una predilezione per Sinatra, quindi ho pensato che avrebbe avuto senso. Ma potresti anche immaginare Bob e Barbra che cantano una delle canzoni di Dylan come "Forever Young" o "Make You Feel My Love".

Si dice che il nuovo album Duets uscirà a gennaio o febbraio. È in arrivo anche un documentario in più parti, prodotto da Frank Marshall, che potremmo vedere anche quest'inverno

