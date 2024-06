BARCELLONA VUOLE TORNARE A MISURA DI RESIDENTE – DOPO AVER TRASFORMATO LA CITTÀ NELLA META PREFERITA DI PISCHELLI CHE SVACCANZANO A BASSO COSTO E VOMITANO IN STRADA, IL COMUNE CORRE AI RIPARI E ANNUNCIA IL DIVIETO DI CASE IN AFFITTO AI TURISTI DA NOVEMBRE 2028: LE 10.101 LICENZE PER USO TURISTICO DEGLI APPARTAMENTI NON VERRANNO RINNOVATE – UNA MOSSA PER CONTRASTARE L’AUMENTO INCONTROLLATO DEI PREZZI DEL MERCATO IMMOBILIARE E…

L’annuncio è arrivato in conferenza stampa. Le 10.101 licenze per uso turistico degli appartamenti attualmente concesse dal comune di Barcellona non verranno rinnovate alla loro scadenza, nel novembre 2028.

Una decisione, quella presa dal sindaco socialista Jaume Collboni, per contrastare l’aumento incontrollato dei prezzi del mercato immobiliare, sia compravendite sia affitti, che ha effetti deleteri sulla cittadinanza. Negli ultimi dieci anni, è il caso della città catalana, gli affitti sono aumentati di quasi il 70 per cento e il costo degli immobili in vendita di quasi il 40 per cento. […]

Con la stretta dell’offerta, aumentano i prezzi delle case che rimangono sul mercato e i nuclei monoroeddito e le famiglie con un potere d’acquisto non elevato sono costrette ad allontanarsi dal centro, alimentando lo svuotamento delle città dai suoi abitanti.

«Non possiamo permettere che la maggior parte dei giovani che vogliono andare via dalla casa famigliare debbano lasciare Barcellona, molti di loro, anche se hanno un lavoro più o meno stabile, devono lasciare la città», ha dichiarato il sindaco, tentando di rispondere a un problema che solo in Spagna agita l’agenda degli amministratori anche di Madrid, Palma di Maiorca, Valencia e Malaga, tra le altre. «

A partire dal 2029, a Barcellona non ci saranno appartamenti turistici così come li conosciamo oggi», è l’auspicio di Collboni, con una mossa che non è stata accolta positivamente né dall’opposizione né dai collettivi per la difesa del diritto alla casa né dagli imprenditori del settore interessato, ma che si presenta come la più decisa tra quelle tentate finora in un comune così grande. […]

